ВСУ уничтожили еще 760 оккупантов РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 16 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 279 930 человек, из них 760 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно уничтожили 760 оккупантов РФ за минувшие сутки.
- Сводные данные показывают, что общие потери российских войск на войне против Украины превышают 1 279 930 человек.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 781 (+0),
боевых бронированных машин — 24 215 (+2),
артиллерийских систем — 38 457 (+19),
РСЗО — 1 687 (+1),
средств ПВО — 1 333 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 349 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 181 153 (+1 883),
крылатых ракет — 4 468 (+0),
кораблей / катеров — 33 (+1) — (подтвержден результат предварительных поражений),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 83 624 (+111),
специальной техники — 4091 (+2).
Данные уточняются.
