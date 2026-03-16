ВСУ уничтожили еще 760 оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 16 марта 2026 на войне против Украины составляют около 1 279 930 человек, из них 760 человек - за минувшие сутки.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 781 (+0),

  • боевых бронированных машин — 24 215 (+2),

  • артиллерийских систем — 38 457 (+19),

  • РСЗО — 1 687 (+1),

  • средств ПВО — 1 333 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 349 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 181 153 (+1 883),

  • крылатых ракет — 4 468 (+0),

  • кораблей / катеров — 33 (+1) — (подтвержден результат предварительных поражений),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 624 (+111),

  • специальной техники — 4091 (+2).

Данные уточняются.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?