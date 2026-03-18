Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили более чем в 100 боестолкновений с оккупантами

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боеприкосновений, два из них еще продолжаются. Противник нанес 61 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, пять с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилепко, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка. Одно боеприкосновение еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении агрессор дважды атаковал в районе Ямполя.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали пять штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка и в направлении Малиновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.