Ситуация на фронте обострилась — ВСУ вступили более чем в 100 боестолкновений с оккупантами
Продолжаются попытки агрессора продвигаться в глубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери и срывают попытки улучшить свое положение. С начала суток количество атак агрессора составляет 101.

Главные тезисы

  • Более 100 боевых столкновений произошли между ВСУ и оккупантами на различных участках фронта.
  • Силы обороны удерживают врага, нанося ему значительные потери и срывая его попытки продвижения на территорию Украины.

Актуальная ситуация на фронте 18 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боеприкосновений, два из них еще продолжаются. Противник нанес 61 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, пять с применением реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилепко, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении противник восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка. Одно боеприкосновение еще продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Славянском направлении агрессор дважды атаковал в районе Ямполя.

  • На Краматорском направлении Силы обороны отражали пять штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка и в направлении Малиновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 20 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки. Одно боеприкосновение еще продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 30 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Уютное, Мирноград, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров, Новопавловка, Шевченко, Новое, Шевченко. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Александровском направлении враг однажды наступал в районе Зеленой Рощи. Ивановка и Покровское подверглись авиаударам противника.

  • На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили пять вражеских атак недалеко от Степного, Щербаков и в сторону Новоданиловки. Авиаудары получили населенные пункты Веселянка и Беленькое.

