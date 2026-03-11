Міжнародне енергетичне агентство вивільняє 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вирішило вивільнити 400 млн барелів сирої нафти зі стратегічних резервів країн-членів, щоб стримати зростання цін на тлі конфлікту на Близькому Сході та фактичного закриття Ормузької протоки.

МЕА намагається знизити ціну на нафту

32 країни-члени Міжнародного енергетичного агентства сьогодні одноголосно погодилися випустити на ринок 400 млн барелів нафти зі своїх надзвичайних резервів для подолання збоїв на нафтових ринках, спричинених війною на Близькому Сході.

За словами виконавчого директора Фатіха Бірола, виклики на ринку нафти мають безпрецедентний масштаб, тому важливо, що країни-члени МЕА відреагували на це екстреними колективними діями безпрецедентного масштабу.

Запаси на випадок надзвичайних ситуацій будуть надані ринку протягом періоду, що відповідає національним обставинам кожної країни-члена, і будуть доповнені додатковими надзвичайними заходами з боку деяких країн.

Повідомляється, що члени МЕА мають екстрені запаси у понад 1,2 млрд барелів, а ще 600 млн барелів промислових запасів зберігаються під державними зобов'язаннями.

Скоординоване вивільнення запасів є шостим в історії МЕА, яке було створене в 1974 році. Попередні колективні дії були вжиті в 1991, 2005, 2011 роках і двічі у 2022 році.

За словами міністерки енергетики Іспанії Сари Агесен, нинішній обсяг більш як удвічі перевищує рівень, погоджений у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді країни-члени агентства вивільнили 182 млн барелів у два етапи.

Іспанія вже підтримала використання стратегічних резервів. Про аналогічні наміри заявили Німеччина та Австрія. Японія, зі свого боку, планує розпочати вивільнення запасів уже з понеділка, не чекаючи формального рішення МЕА.