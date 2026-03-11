Международное энергетическое агентство высвобождает 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Международное энергетическое агентство (МЭА) решило высвободить 400 млн баррелей сырой нефти из стратегических резервов стран-членов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива.

МЭА пытается снизить цену на нефть

32 страны-члена Международного энергетического агентства сегодня единогласно согласились выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов для преодоления сбоев на нефтяных рынках, вызванных войной на Ближнем Востоке.

По словам исполнительного директора Фатиха Бирола, вызовы на рынке нефти имеют беспрецедентный масштаб, поэтому важно, что страны-члены МЭА отреагировали на это экстренными коллективными действиями беспрецедентного масштаба.

Запасы на случай чрезвычайных ситуаций будут предоставлены рынку в течение периода, отвечающего национальным обстоятельствам каждой страны-члена, и будут дополнены дополнительными чрезвычайными мерами со стороны некоторых стран.

Сообщается, что члены МЭА имеют экстренные запасы более чем в 1,2 млрд баррелей, а еще 600 млн баррелей промышленных запасов хранятся под государственными обязательствами.

Скоординированное высвобождение запасов является шестым в истории МЭА, созданным в 1974 году. Предыдущие коллективные действия были предприняты в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.

По словам министерства энергетики Испании Сары Агесен, нынешний объем более чем в два раза превышает уровень, согласованный в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда страны-члены агентства высвободили 182 млн баррелей в два этапа.

Испания уже поддержала использование стратегических резервов. Об аналогичных намерениях заявили Германия и Австрия. Япония, со своей стороны, планирует приступить к высвобождению запасов уже с понедельника, не дожидаясь формального решения МЭА.