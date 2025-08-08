Міжзоряна хмара змінила еволюцію людства — про що йдеться
Міжзоряна хмара змінила еволюцію людства — про що йдеться

Що вдалося дізнатися під час нового дослідження
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися вченим у межах нового масштабного дослідження, мільйони років тому Сонячна система пройшла крізь щільну міжзоряну хмару, яка не лише змінила клімат нашої планети, а й вплинула на розвиток людства.

Головні тези:

  • Нове дослідження змінило уявлення вчених про еволюцію Землі.
  •  Наступне проходження через подібну хмару — лише питання часу.

За словами науковців, космічна подія сталася близько 2 мільйонів років тому.

Сонце, яке рухалося крізь Чумацький Шлях, могло пройти через щільну міжзоряну хмару.

Саме це стало причиною стиснення геліосфери — захисної оболонки Сонячної системи, а також спровокувало суттєве охолодження на Землі, пише Nature Astronomy.

Під час цього проходження нейтральний водень і інші частинки з холодної хмари проникли в атмосферу Землі, змінили її хімічний склад і, можливо, послабили озоновий шар.

Що важливо розуміти, саме ця космічна подія могла спровокувати глобального похолодання.

Останнє, до слова, пов’язують із еволюційним стрибком у розвитку Homo sapiens.

У крижаних кернах і навіть у зразках з Місяця були виявлені ізотопи 60Fe та 244Pu — ознаки космічного впливу. Раніше їх пов'язували з надновими, але нове дослідження припускає, що джерелом могли бути частинки з міжзоряної хмари, які досягли Землі в момент проходження через неї.

Нові дані прокоментував космічний фізик з Бостонського університету Мерав Офер.

Це перше кількісне свідчення того, що контакт із міжзоряною хмарою міг змінити клімат Землі, — наголосив він.

