Міжзоряна хмара змінила еволюцію людства — про що йдеться

У крижаних кернах і навіть у зразках з Місяця були виявлені ізотопи 60Fe та 244Pu — ознаки космічного впливу. Раніше їх пов'язували з надновими, але нове дослідження припускає, що джерелом могли бути частинки з міжзоряної хмари, які досягли Землі в момент проходження через неї.