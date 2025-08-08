Міжзоряна хмара змінила еволюцію людства — про що йдеться

Як вдалося дізнатися вченим у межах нового масштабного дослідження, мільйони років тому Сонячна система пройшла крізь щільну міжзоряну хмару, яка не лише змінила клімат нашої планети, а й вплинула на розвиток людства.
Головні тези:
- Нове дослідження змінило уявлення вчених про еволюцію Землі.
- Наступне проходження через подібну хмару — лише питання часу.
Що вдалося дізнатися під час нового дослідження
За словами науковців, космічна подія сталася близько 2 мільйонів років тому.
Сонце, яке рухалося крізь Чумацький Шлях, могло пройти через щільну міжзоряну хмару.
Саме це стало причиною стиснення геліосфери — захисної оболонки Сонячної системи, а також спровокувало суттєве охолодження на Землі, пише Nature Astronomy.
Що важливо розуміти, саме ця космічна подія могла спровокувати глобального похолодання.
Останнє, до слова, пов’язують із еволюційним стрибком у розвитку Homo sapiens.
Нові дані прокоментував космічний фізик з Бостонського університету Мерав Офер.
