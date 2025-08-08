Межзвездное облако изменило эволюцию человечества — о чем идет речь

Как удалось узнать ученым в рамках нового масштабного исследования, миллионы лет назад Солнечная система прошла сквозь плотное межзвездное облако, которое не только изменило климат нашей планеты, но и повлияло на развитие человечества.
Что удалось узнать во время нового исследования
По словам ученых, космическое событие произошло около 2 миллионов лет назад.
Солнце, которое двигалось сквозь Млечный Путь, могло пройти через плотное межзвездное облако.
Именно это стало причиной сжатия гелиосферы — защитной оболочки Солнечной системы, а также спровоцировало существенное охлаждение на Земле, пишет Nature Astronomy.
Что важно понимать, именно это космическое событие могло спровоцировать глобальное похолодание.
Последнее, к слову, связывают с эволюционным скачком в развитии Homo sapiens.
Новые данные прокомментировал космический физик из университета Бостона Мерав Офер.
