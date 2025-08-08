Межзвездное облако изменило эволюцию человечества — о чем идет речь
Что удалось узнать во время нового исследования

Что удалось узнать во время нового исследования
Источник:  online.ua

Как удалось узнать ученым в рамках нового масштабного исследования, миллионы лет назад Солнечная система прошла сквозь плотное межзвездное облако, которое не только изменило климат нашей планеты, но и повлияло на развитие человечества.

Главные тезисы

  • Новое исследование изменило представление ученых об эволюции Земли.
  • Следующее прохождение через подобное облако – всего лишь вопрос времени.

Что удалось узнать во время нового исследования

По словам ученых, космическое событие произошло около 2 миллионов лет назад.

Солнце, которое двигалось сквозь Млечный Путь, могло пройти через плотное межзвездное облако.

Именно это стало причиной сжатия гелиосферы — защитной оболочки Солнечной системы, а также спровоцировало существенное охлаждение на Земле, пишет Nature Astronomy.

Во время этого прохождения нейтральный водород и другие частицы холодного облака проникли в атмосферу Земли, изменили ее химический состав и, возможно, ослабили озоновый слой.

Что важно понимать, именно это космическое событие могло спровоцировать глобальное похолодание.

Последнее, к слову, связывают с эволюционным скачком в развитии Homo sapiens.

В ледяных кернах и даже в образцах с Луны были обнаружены изотопы 60Fe и 244Pu — признаки космического воздействия. Ранее их связывали с сверхновыми, но новое исследование предполагает, что источником могли быть частицы из межзвездного облака, достигшие Земли в момент прохождения через нее.

Новые данные прокомментировал космический физик из университета Бостона Мерав Офер.

Это первое количественное свидетельство того, что контакт с межзвездным облаком мог изменить климат Земли, подчеркнул он.

