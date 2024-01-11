МО України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць — фото

Випробування нового зразку бронежилету тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, небалістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Український жіночий бронежилет пройшов нову стадію випробувань

Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. Його розробили в компанії «Темп – 3000».

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Facebook.

Якщо у першому сертифікованому зразку від «Української броні» бронеплита мала вигнуту назовні форму, то в компанії «Темп – 3000» жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті – три подушечки різних розмірів, – йдеться у повідомленні. Поширити

Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики з чоловічим.

Випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, небалістичні, тестування матеріалів та фурнітури), – заявляють у МО. Поширити

Вага бронежилету – від 10,5 кг і більше, залежно від комплектації.

У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом «Українська броня» за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія «Темп 3000» – 5000 комплектів за місяць, – розповів Віталій Половенко, заступник Міністра оборони. Поширити

Обидва зразки доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

В Україні вперше сертифікували жіночий бронежилет

В Україні пройшов сертифікацію перший бронежилет для жінок-військовослужбовиць. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ - такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових, – зауважили в МО. Поширити

За словами Шарка, зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилета, – розповів фахівець. Поширити

За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кг залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.