МО України сертифікувало другий зразок бронежилета для військовослужбовиць — фото

Випробування нового зразку бронежилету тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, небалістичні, тестування матеріалів та фурнітури).
Український жіночий бронежилет пройшов нову стадію випробувань
Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. Його розробили в компанії «Темп – 3000».
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Facebook.
Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.
Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики з чоловічим.
Вага бронежилету – від 10,5 кг і більше, залежно від комплектації.
Обидва зразки доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.
Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.
В Україні вперше сертифікували жіночий бронежилет
В Україні пройшов сертифікацію перший бронежилет для жінок-військовослужбовиць. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.
Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.
За словами Шарка, зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.
За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кг залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.
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