МО Украины сертифицировало второй образец бронежилета для женщин-военнослужащих — фото

Испытания нового образца бронежилета длились три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения женщинами-военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, небаллистические, тестирование материалов и фурнитуры).
Украинский женский бронежилет прошел новую стадию испытаний
Минобороны утвердило второй образец бронежилета для женщин-военнослужащих. Его разработали в компании «Темп – 3000».
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.
Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.
Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики с мужским.
Вес бронежилета – от 10,5 кг и более в зависимости от комплектации.
Оба образца доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.
Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.
В Украине впервые сертифицировали женский бронежилет
В Украине прошел сертификацию первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.
Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.
По словам Шарко, образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.
По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.
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