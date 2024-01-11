МО Украины сертифицировало второй образец бронежилета для женщин-военнослужащих — фото
Категория
Украина
Дата публикации

МО Украины сертифицировало второй образец бронежилета для женщин-военнослужащих — фото

Министерство обороны Украины
Женский бронежилет
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Испытания нового образца бронежилета длились три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения женщинами-военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, небаллистические, тестирование материалов и фурнитуры).

Украинский женский бронежилет прошел новую стадию испытаний

Минобороны утвердило второй образец бронежилета для женщин-военнослужащих. Его разработали в компании «Темп – 3000».

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

Если в первом сертифицированном образце от «Украинской брони» бронеплита имела изогнутую форму, то в компании «Темп – 3000» женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте – три подушечки разных размеров, – говорится в сообщении.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики с мужским.

Испытания продолжались три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, небаллистические, тестирование материалов и фурнитуры) – заявляют в МО.

Вес бронежилета – от 10,5 кг и более в зависимости от комплектации.

В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель – обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже общались с производителями. В общей сложности «Украинская броня» при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 000 комплектов за 60-90 дней, а компания «Темп 3000» – 5000 комплектов в месяц, – рассказал Виталий Половенко, заместитель Министра обороны.

Оба образца доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.

Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.

В Украине впервые сертифицировали женский бронежилет

В Украине прошел сертификацию первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных, – отметили в МО.

По словам Шарко, образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета, – рассказал специалист.

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

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