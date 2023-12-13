Дело об испорченных сухпайках для ВСУ. Минобороны расформирует Департамент ресурсного обеспечения

Руководитель Департамента ресурсных закупок, который осуществлял подписание договоров поставок сухпайков, фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.

Минобороны расформирует Департамент за непрозрачную работу

Несмотря на то, что срок годности еще не истек, часть поставленных в прошлом году сухпаев оказалась испорченной. Товары ненадлежащего качества будут изъяты, а ответственный за закупки департамент расформирован.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

По данным министерства, в части наборов, закупленных в прошлом году, повреждена упаковка с джемом – несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек. В настоящее время они хранятся на складах Вооруженных сил, однако министерство уже сообщило, что все сухпаи непригодного качества будут изъяты.

Запрещены наборы для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков, – пояснили в МО. Поделиться

Испорченные наборы, по словам министерства, закупил департамент ресурсных закупок в 2022 году без контроля качества.

Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации, – объяснили в министерстве. Поделиться

В сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки. Это создавало коррупционные опасности. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между разными подразделениями:

Департаментом политики закупок,

"Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"),

Департамент планирования.

В то же время в МО добавили, что руководитель, осуществлявший подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям.

Напомним, заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков рассказал, что с декабря этого года закупками продуктов для армии будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

В воинской части на Черниговщине нанесли ущерб государству

Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 млн грн убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Причем в период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных. Поделиться

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 млн грн.

Относительно нарушений должностных лиц – в частности командира воинской части – приведших к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы.