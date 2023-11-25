Находка на 3,5 млн грн. Минобороны обнаружило на своих складах стоматологическое золото — Forbes

Драгоценный металл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в него не попали семь российских ракет.

Золото на складах Минобороны

Министерство обороны нашло на своих складах 1,4 кг стоматологического золота стоимостью ориентировочно 3,5 млн грн, его до конца года планируют передать в Нацбанк.

Об этом сообщил начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства Олег Коваль в комментарии Forbes.

Это золото до 2013 года закупали для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ.

В 2017 году Командование Медицинских сил ВСУ собрало остатки золота по всем стоматологическим кабинетам поликлиник Минобороны и передало ценный металл в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства. Речь идет о более чем 1,4 кг золота.

Металл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в него не попали семь российских ракет.

Сейчас Управление ведет переговоры с НБУ, чтобы до конца года регулятор выкупил драгоценный металл и переплавил его в золотовалютные резервы. Предварительно его стоимость была оценена в 3,5 млн грн, сообщил Коваль.

80% вырученных средств Минобороны планирует направить в госбюджет, еще 20% - в специальный фонд Минобороны, средства из которого будут распределены на программы финансовой программы ведомства.

В воинской части на Черниговщине нанесли ущерб государству

Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей почти на 40 млн грн: начато уголовное производство

Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 млн грн убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.