Знахідка на 3,5 млн грн. Міноборони виявило на своїх складах стоматологічне золото — Forbes

Дорогоцінний метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в нього не потрапило сім російських ракет.

Золото на складах Міноборони

Міністерство оборони знайшло на своїх складах 1,4 кг стоматологічного золота вартістю орієнтовно 3,5 млн грн, його до кінця року планують передати до Нацбанку.

Про це повідомив начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства Олег Коваль в коментарі Forbes.

Як повідомляє видання, це золото до 2013 року закуповували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ.

У 2017 році Командування Медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота по усіх стоматологічних кабінетах поліклінік Міноборони та передало цінний метал в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства. Йдеться про понад 1,4 кг золота.

Метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року в нього не потрапило сім російських ракет.

Зараз Управління веде перемовини із НБУ, щоб до кінця року регулятор викупив дорогоцінний метал та переплавив його в золотовалютні резерви. Попередньо його вартість оцінили в 3,5 млн грн, повідомив Коваль.

80% виручених коштів Міноборони планує спрямувати до держбюджету, ще 20% – на спеціальний фонд Міноборони, кошти з якого будуть розподілені на програми фінансової програми відомства.

У військовій частині на Чернігівщині завдали збитків державі

Аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин на майже 40 млн грн: розпочато кримінальне провадження

Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області.

Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.