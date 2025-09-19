Моніка Беллуччі оголосила про розрив своїх стосунків

Відома голлівудська акторка Моніка Беллуччі та режисер Тім Бертон уперше офіційно підтвердили, що більше не разом. Їхні стосунки тривали 2 роки, однак врешті добігли кінця.

Моніка Беллуччі знову холостячка

Як вдалося дізнатися виданню France24, пара розійшлася без скандалів та докорів та з цілковитою повагою один до одного.

Цікавим фактом є те, що наразі зірки не розкривають причину свого неочікуваного рішення.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися з великою повагою та глибокою турботою одне про одного, — мовиться у спільній заяві акторки та режисера. Поширити

Як уже згадувалося раніше, про роман Моніки та Тіма вперше стало відомо 2 роки тому.

Тоді зірки наважилися офіційно підтвердити свої стосунки.

У 2023 році Тім Бертон запропонував Моніці Белуччі роль у продовженні його блокбастера "Бітлджус", який вперше вийшов на екрани у 1988 році.

Акторка зіграла Долорес — злу істоту-примару, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові.

Як відомо, раніше Моніка Беллуччі 14 років прожила у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем.

А 67-річний Бертон мав тривалі стосунки з акторкою Геленою Бонем Картер.