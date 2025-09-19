Моніка Беллуччі оголосила про розрив своїх стосунків

Відома голлівудська акторка Моніка Беллуччі та режисер Тім Бертон уперше офіційно підтвердили, що більше не разом. Їхні стосунки тривали 2 роки, однак врешті добігли кінця.
Головні тези:
- Колишні зіркова пара не розкриває причину свого розлучення.
- Тривалий час їх об'єднувало не лише кохання, але й творча співпраця.
Моніка Беллуччі знову холостячка
Як вдалося дізнатися виданню France24, пара розійшлася без скандалів та докорів та з цілковитою повагою один до одного.
Цікавим фактом є те, що наразі зірки не розкривають причину свого неочікуваного рішення.
Як уже згадувалося раніше, про роман Моніки та Тіма вперше стало відомо 2 роки тому.
Тоді зірки наважилися офіційно підтвердити свої стосунки.
У 2023 році Тім Бертон запропонував Моніці Белуччі роль у продовженні його блокбастера "Бітлджус", який вперше вийшов на екрани у 1988 році.
Акторка зіграла Долорес — злу істоту-примару, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові.
Як відомо, раніше Моніка Беллуччі 14 років прожила у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем.
А 67-річний Бертон мав тривалі стосунки з акторкою Геленою Бонем Картер.
