Моника Беллуччи объявила о разрыве своих отношений

Известная голливудская актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон впервые официально подтвердили, что больше не вместе. Их отношения длились 2 года, однако все же исчерпали себя.
Главные тезисы
- Бывшая звездная пара не раскрывает причину своего расставания.
- Долгое время их объединяла не только любовь, но и творческое сотрудничество.
Моника Беллуччи снова холостячка
Как удалось узнать изданию France24, пара разошлась без скандалов и упреков и с полным уважением друг к другу.
Интересным фактом является то, что звезды не раскрывают причину своего неожиданного решения.
Как уже упоминалось ранее, о романе Моники и Тима впервые стало известно 2 года назад.
Тогда звезды отважились официально подтвердить свои отношения.
В 2023 году Тим Бертон предложил Монике Белуччи роль в продолжении его блокбастера "Битлджус", впервые вышедшего на экраны в 1988 году.
Актриса сыграла Долорес, злое существо-призрак, которое хочет отомстить своему бывшему мужу.
Ранее Моника Беллуччи 14 лет прожила в браке с французским актером Венсаном Касселем.
А у 67-летнего Бертона были длительные отношения с актрисой Геленой Бонэм Картер.
