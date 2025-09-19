Моника Беллуччи объявила о разрыве своих отношений
Читати українською
Источник:  France24

Известная голливудская актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон впервые официально подтвердили, что больше не вместе. Их отношения длились 2 года, однако все же исчерпали себя.

Главные тезисы

  • Бывшая звездная пара не раскрывает причину своего расставания.
  • Долгое время их объединяла не только любовь, но и творческое сотрудничество.

Как удалось узнать изданию France24, пара разошлась без скандалов и упреков и с полным уважением друг к другу.

Интересным фактом является то, что звезды не раскрывают причину своего неожиданного решения.

Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться с большим уважением и глубокой заботой друг о друге, — сказано в совместном заявлении актрисы и режиссера.

Как уже упоминалось ранее, о романе Моники и Тима впервые стало известно 2 года назад.

Тогда звезды отважились официально подтвердить свои отношения.

В 2023 году Тим Бертон предложил Монике Белуччи роль в продолжении его блокбастера "Битлджус", впервые вышедшего на экраны в 1988 году.

Актриса сыграла Долорес, злое существо-призрак, которое хочет отомстить своему бывшему мужу.

Ранее Моника Беллуччи 14 лет прожила в браке с французским актером Венсаном Касселем.

А у 67-летнего Бертона были длительные отношения с актрисой Геленой Бонэм Картер.

