Monobank заявив про потужні DDoS-атаки

Монобанк став однією з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс.
Monobank атакують хакери: що відомо
Увечері 21 січня знову почалися збої в роботі застосунку Monobank. На банк вчергове здійснюють масштабні DDoS-атаки.
Про це заявив співвласник Monobank Олег Гороховський у Telegram.
Гороховський також подякував ІТ-команді, яка намагається відбити кібератаки на застосунок.
Атака на Monobank 19 січня
Ввечері 19 січня у роботі застосунку Monobank стався збій через масштабну кібератаку.
Користувачі скаржилися, що у застосунку Monobank неможливо виконати будь-яку дію. Не працюють транзакції та технічні операції.
Компанія наголосила, що вже працює над виправленням ситуації.
Приблизно через пів години він повідомив про другу хвилю атаки:
О 00:43 атака вочевидь закінчилась. Гороховський написав: "Розходимось!".
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