Monobank заявив про потужні DDoS-атаки
Категорія
Економіка
Дата публікації

Monobank заявив про потужні DDoS-атаки

Хакери
Джерело:  Олег Гороховський

Монобанк став однією з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс.

Monobank атакують хакери: що відомо

Увечері 21 січня знову почалися збої в роботі застосунку Monobank. На банк вчергове здійснюють масштабні DDoS-атаки.

Про це заявив співвласник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

Думаю, на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос, – йдеться у повідомленні.

Гороховський також подякував ІТ-команді, яка намагається відбити кібератаки на застосунок.

Ось поки писав почалася нова хвиля ... Стоїмо! – додав Гороховський.

Атака на Monobank 19 січня

Ввечері 19 січня у роботі застосунку Monobank стався збій через масштабну кібератаку.

Користувачі скаржилися, що у застосунку Monobank неможливо виконати будь-яку дію. Не працюють транзакції та технічні операції.

Компанія наголосила, що вже працює над виправленням ситуації.

Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв'язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні чат-боту банку.

Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем, – написав близько 00:00 у телеграм співвласник Monobank Олег Гороховський.

Приблизно через пів години він повідомив про другу хвилю атаки:

50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!

О 00:43 атака вочевидь закінчилась. Гороховський написав: "Розходимось!".

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