Monobank заявил о мощных DDoS-атаках

Монобанк стал одной из самых атакованных IT-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис.
Monobank атакуют хакеры: что известно
Вечером 21 января снова начались сбои в работе приложения Monobank. На банк в очередной раз осуществляют масштабные DDoS-атаки.
Об этом заявил совладелец Monobank Олег Гороховский в Telegram.
Гороховский также поблагодарил ИТ-команду, которая пытается отбить кибератаки в приложение.
Атака на Monobank 19 января
Вечером 19 января в работе приложения Monobank произошел сбой из-за масштабной кибератаки.
Пользователи жаловались, что в приложении Monobank невозможно выполнить какое-либо действие. Не работают транзакции и технические операции.
Компания подчеркнула, что уже работает над исправлением ситуации.
Приблизительно через пол часа он сообщил о второй волне атаки:
В 00:43 атака явно закончилась. Гороховский написал: "Расходимся!".
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