Monobank заявил о мощных DDoS-атаках

Монобанк стал одной из самых атакованных IT-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис.

Monobank атакуют хакеры: что известно

Вечером 21 января снова начались сбои в работе приложения Monobank. На банк в очередной раз осуществляют масштабные DDoS-атаки.

Об этом заявил совладелец Monobank Олег Гороховский в Telegram.

Думаю, на сегодняшний день Монобанк одна из наиболее атакованных ИТ-целей в стране. DDoS-атаки идут просто непрерывно. Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос, – говорится в сообщении. Поделиться

Гороховский также поблагодарил ИТ-команду, которая пытается отбить кибератаки в приложение.

Вот пока писал началась новая волна… Стоим! – добавил Гороховский. Поделиться

Атака на Monobank 19 января

Вечером 19 января в работе приложения Monobank произошел сбой из-за масштабной кибератаки.

Пользователи жаловались, что в приложении Monobank невозможно выполнить какое-либо действие. Не работают транзакции и технические операции.

Компания подчеркнула, что уже работает над исправлением ситуации.

Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не беспокойтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание, – говорится в сообщении чат-бота банка. Поделиться

Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем, – написал около 00:00 в телеграммах совладелец Monobank Олег Гороховский. Поделиться

Приблизительно через пол часа он сообщил о второй волне атаки:

50 миллионов запросов. Вторая волна. Стоим! Поделиться

В 00:43 атака явно закончилась. Гороховский написал: "Расходимся!".