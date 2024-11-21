Монумент легендарному "Да Вінчі". У Києві увічнили пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла

У Києві 21 листопада відкрили пам’ятник українському військовому Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Монумент встановлено у центрі міста, на Аскольдовій могилі, де похований Герой України.

У Києві увічнили пам'ять “Да Вінчі”

Свій останній бій воїн прийняв 7 березня 2023 року під Бахмутом на Донеччині.

На монументі зображено захисника в повний зріст, а поруч із ним знаходяться три вовки – на честь батальйону "Вовки Да Вінчі", яким військовий командував.

Пам’ятник “Да Вінчі”

Раніше Київрада присвоїла скверу в Печерському районі ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Йдеться про зелену зону між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком. Також таке рішення підтримали кияни під час голосування у «Київ Цифровий».

Пам’ятник “Да Вінчі”

Дмитро Коцюбайло: що відомо

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенні, у 18 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. Воювати проти окупантів "Да Вінчі" розпочав у 2014 році. У 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти ДУК. Воював у битвах за Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Поширити

У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яку згодом переформатували в батальйон.

“Да Вінчі”

30 листопада 2021 року був відзначений найвищої державної нагороди – звання Героя України із врученням "Золотої Зірки". Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України".