Монумент легендарному "Да Вінчі". У Києві увічнили пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла
Категорія
Культура
Дата публікації

Монумент легендарному "Да Вінчі". У Києві увічнили пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла

Пам'ятник
Джерело:  online.ua

У Києві 21 листопада відкрили пам’ятник українському військовому Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Монумент встановлено у центрі міста, на Аскольдовій могилі, де похований Герой України.

Головні тези:

  • Пам'ятник українському військовому Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу встановлено на Аскольдовій могилі у центрі Києва.
  • Дмитро Коцюбайло відзначився у захисті України від російської агресії та отримав звання Героя України.
  • Уже в 21 рік він очолив батальйон “Вовки Да Вінчі” та взяв участь у численних битвах на сході України.
  • Коцюбайло отримав “Золоту Зірку” Героя України.
  • Його життєвий шлях і воєнні здобутки свідчать про високу мужність та самовідданість у захисті державних інтересів України.

У Києві увічнили пам'ять “Да Вінчі”

Свій останній бій воїн прийняв 7 березня 2023 року під Бахмутом на Донеччині.

На монументі зображено захисника в повний зріст, а поруч із ним знаходяться три вовки – на честь батальйону "Вовки Да Вінчі", яким військовий командував.

Пам’ятник “Да Вінчі”

Раніше Київрада присвоїла скверу в Печерському районі ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Йдеться про зелену зону між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком. Також таке рішення підтримали кияни під час голосування у «Київ Цифровий».

Пам’ятник “Да Вінчі”

Дмитро Коцюбайло: що відомо

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенні, у 18 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. Воювати проти окупантів "Да Вінчі" розпочав у 2014 році. У 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти ДУК. Воював у битвах за Карлівку, Піски та Савур-Могилу.

У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яку згодом переформатували в батальйон.

“Да Вінчі”

30 листопада 2021 року був відзначений найвищої державної нагороди – звання Героя України із врученням "Золотої Зірки". Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса і Петриченка. Затриману жінку відправили до психлікарні
могила
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пʼятиденну підготовку
"Вовки Да Вінчі"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Аліна Михайлова поділилася найболючішим моментом після втрати "Да Вінчі" — відео
Аліна Михайлова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?