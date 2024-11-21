Монумент легендарному "Да Вінчі". У Києві увічнили пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла

У Києві 21 листопада відкрили пам’ятник українському військовому Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Монумент встановлено у центрі міста, на Аскольдовій могилі, де похований Герой України.
Головні тези:
- Пам'ятник українському військовому Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу встановлено на Аскольдовій могилі у центрі Києва.
- Дмитро Коцюбайло відзначився у захисті України від російської агресії та отримав звання Героя України.
- Уже в 21 рік він очолив батальйон “Вовки Да Вінчі” та взяв участь у численних битвах на сході України.
- Коцюбайло отримав “Золоту Зірку” Героя України.
- Його життєвий шлях і воєнні здобутки свідчать про високу мужність та самовідданість у захисті державних інтересів України.
У Києві увічнили пам'ять “Да Вінчі”
Свій останній бій воїн прийняв 7 березня 2023 року під Бахмутом на Донеччині.
На монументі зображено захисника в повний зріст, а поруч із ним знаходяться три вовки – на честь батальйону "Вовки Да Вінчі", яким військовий командував.
Раніше Київрада присвоїла скверу в Печерському районі ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Йдеться про зелену зону між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком. Також таке рішення підтримали кияни під час голосування у «Київ Цифровий».
Дмитро Коцюбайло: що відомо
Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї.
У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яку згодом переформатували в батальйон.
30 листопада 2021 року був відзначений найвищої державної нагороди – звання Героя України із врученням "Золотої Зірки". Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України".
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