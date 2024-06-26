Батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пʼятиденну підготовку

Батальйон «Вовки Да Вінчі» пропонує рекрутам пройти пробний пʼятиденний курс молодого бійця, перш ніж приєднатись до війська. Так, кандидати, які успішно пройшли співбесіду, зможуть на практиці перевірити свою моральну та фізичну підготовку, а також познайомитися з діяльністю та ідеологією батальйону.

Як буде проходити підготовка у батальйоні "Вовки Да Вінчі"

Під час вишколу бійці ознайомляться з основами тактики, інженерної справи, медицини, БПЛА, отримають теоретичні та практичні знання.

В результаті успішного проходження курсу молодого бійця рекрут зможе самостійно вибрати для себе військову професію та стати частиною «Вовків Да Вінчі».

Фото: vovkydavinci.army

Після вступу до лав батальйону всі добровольці проходять ретельну підготовку, перш ніж їх допустять на виконання бойових завдань.

Наш батальйон завжди приваблював значний інтерес завдяки нашій зосередженості на братерстві, ефективності та прагненню зберегти людське життя. Такий підхід є частиною спадщини Дмитра Коцюбайла, і ми пишаємось можливістю продовжувати його справу та нести його ім'я на прапорах нашого батальйону, — пояснив командир батальйону Сергій Філімонов. Поширити

Фото: vovkydavinci.army

Наразі «Вовки Да Вінчі» шукають добровольців на такі посади:

Піхотинці

Оператори БПЛА

Бойові медики

Водії-механіки

Сапери

Артилеристи

Танкісти

Діловоди

Звʼязківці

Кухарі

Щоб долучитися до батальйону, потрібно заповнити анкету на сайті або зателефонувати за номером 0 800 400 403. Після розгляду анкети кандидата запросять на співбесіду в рекрутинговий центр.

Фото: vovkydavinci.army

Якщо інтервʼю пройде успішно, кандидат зможе взяти участь у пʼятиденному випробувальному періоді.

Кандидати, чиїх спеціальностей наразі немає серед відкритих вакансій, також можуть подати заявку.

Наразі працює два рекрутингових центри — у Києві та Львові.

Детальна інформація за телефоном 0 800 400 403, на сайті, або на Інстаграм-сторінці батальйону "Вовки Да Вінчі".

Фото: vovkydavinci.army

Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив ідеологію батальйону “Вовки Да Вінчі”

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA пояснив, які цінності та переконання є базою їхнього військового формування.

За словами захисника, насамперед йдеться про свободу, гідність та справедливість.

Батальйон — це такий організм, добробатівська історія. Тобто, звісно, ми вже давно в структурі Збройних Сил, але ідейно — це ідеї добробату, тобто це ідея свободи. Добробати — це вільні люди, які взяли до рук зброю, аби боронити свою свободу. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Олександр Ябчанка звертає увагу на те, що саме це далі декларує і командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов.