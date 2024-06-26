Батальйон "Вовки Да Вінчі" набирає добровольців з можливістю пройти пробну пʼятиденну підготовку

Батальйон «Вовки Да Вінчі» пропонує рекрутам пройти пробний пʼятиденний курс молодого бійця, перш ніж приєднатись до війська. Так, кандидати, які успішно пройшли співбесіду, зможуть на практиці перевірити свою моральну та фізичну підготовку, а також познайомитися з діяльністю та ідеологією батальйону.
Головні тези:
- Під час підготовки у батальйоні рекрути отримають необхідні знання з тактики, медицини, інженерії тощо.
- Батальйон шукає добровольців на різноманітні посади: від піхотинців й артилеристів до кухарів.
- Дізнайтеся більше про умови вступу та процедуру реєстрації на сайті або у рекрутингових центрах.
- Станьте частиною “Вовків Да Вінчі” і долучіться до спадщини ідеалів свободи, гідності та справедливості.
Як буде проходити підготовка у батальйоні "Вовки Да Вінчі"
Під час вишколу бійці ознайомляться з основами тактики, інженерної справи, медицини, БПЛА, отримають теоретичні та практичні знання.
В результаті успішного проходження курсу молодого бійця рекрут зможе самостійно вибрати для себе військову професію та стати частиною «Вовків Да Вінчі».
Після вступу до лав батальйону всі добровольці проходять ретельну підготовку, перш ніж їх допустять на виконання бойових завдань.
Наразі «Вовки Да Вінчі» шукають добровольців на такі посади:
Піхотинці
Оператори БПЛА
Бойові медики
Водії-механіки
Сапери
Артилеристи
Танкісти
Діловоди
Звʼязківці
Кухарі
Щоб долучитися до батальйону, потрібно заповнити анкету на сайті або зателефонувати за номером 0 800 400 403. Після розгляду анкети кандидата запросять на співбесіду в рекрутинговий центр.
Якщо інтервʼю пройде успішно, кандидат зможе взяти участь у пʼятиденному випробувальному періоді.
Кандидати, чиїх спеціальностей наразі немає серед відкритих вакансій, також можуть подати заявку.
Наразі працює два рекрутингових центри — у Києві та Львові.
Детальна інформація за телефоном 0 800 400 403, на сайті, або на Інстаграм-сторінці батальйону "Вовки Да Вінчі".
Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив ідеологію батальйону “Вовки Да Вінчі”
Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA пояснив, які цінності та переконання є базою їхнього військового формування.
За словами захисника, насамперед йдеться про свободу, гідність та справедливість.
Олександр Ябчанка звертає увагу на те, що саме це далі декларує і командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов.
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