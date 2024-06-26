Батальон "Волки Да Винчи" набирает добровольцев с возможностью пройти пробную пятидневную подготовку

Батальон “Волки Да Винчи” предлагает рекрутам пройти пробный пятидневный курс молодого бойца, прежде чем присоединиться к армии. Так, успешно прошедшие собеседование кандидаты смогут на практике проверить свою моральную и физическую подготовку, а также познакомиться с деятельностью и идеологией батальона.

Как будет проходить подготовка в батальоне "Волки Да Винчи"

Во время подготовки бойцы ознакомятся с основами тактики, инженерного дела, медицины, БПЛА, получат теоретические и практические знания.

В результате успешного прохождения курса молодого бойца рекрут сможет самостоятельно выбрать для себя военную профессию и стать частью "Волков Да Винчи".

Фото: vovkydavinci.army

После вступления в ряды батальона все добровольцы проходят тщательную подготовку, прежде чем их допустят на выполнение боевых задач.

Наш батальон всегда привлекал значительный интерес благодаря нашей сосредоточенности на братстве, эффективности и стремлении сохранить человеческую жизнь. Такой подход является частью наследия Дмитрия Коцюбайло, и мы гордимся возможностью продолжать его дело и нести его имя на флагах нашего батальона, — объяснил командир батальона Сергей Филимонов. Поделиться

Фото: vovkydavinci.army

В настоящее время «Волки Да Винчи» ищут добровольцев на следующие должности:

Пехотинцы

Операторы БПЛА

Боевые медики

Водители-механики

Саперы

Артиллеристы

Танкисты

Деловоды

Связисты

Повара

Чтобы присоединиться к батальону, нужно заполнить анкету на сайте или позвонить по телефону 0 800 400 403. После рассмотрения анкеты кандидата пригласят на собеседование в рекрутинговый центр.

Фото: vovkydavinci.army

Если интервью пройдет успешно, кандидат сможет поучаствовать в пятидневном испытательном периоде.

Кандидаты, чьих специальностей пока нет среди открытых вакансий, также могут подать заявку.

Сейчас работает два рекрутинговых центра — в Киеве и Львове.

Подробная информация по телефону 0 800 400 403, на сайте, или на Инстаграм-странице батальона "Волки Да Винчи".

Фото: vovkydavinci.army

Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл идеологию батальона "Волки Да Винчи"

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA объяснил, какие ценности и убеждения являются базой их военного формирования.

По словам защитника, в первую очередь речь идет о свободе, достоинстве и справедливости.

Батальон — это такой организм, добробатовская история. То есть, конечно, мы уже давно в структуре Вооруженных Сил, но идейно — это идеи добробата, то есть идея свободы. Добробаты — это свободные люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свою свободу. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Александр Ябчанка обращает внимание на то, что именно это декларирует и командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.