Батальон "Волки Да Винчи" набирает добровольцев с возможностью пройти пробную пятидневную подготовку

Батальон “Волки Да Винчи” предлагает рекрутам пройти пробный пятидневный курс молодого бойца, прежде чем присоединиться к армии. Так, успешно прошедшие собеседование кандидаты смогут на практике проверить свою моральную и физическую подготовку, а также познакомиться с деятельностью и идеологией батальона.
Главные тезисы
- При подготовке в батальоне рекруты получат необходимые знания по тактике, медицине, инженерии и т.д.
- Батальон ищет добровольцев на разные должности: от пехотинцев и артиллеристов до поваров.
- Узнайте больше об условиях поступления и регистрации на сайте или в рекрутинговых центрах.
- Станьте частью "Волков Да Винчи" и присоединитесь к наследию идеалов свободы, достоинства и справедливости.
Как будет проходить подготовка в батальоне "Волки Да Винчи"
Во время подготовки бойцы ознакомятся с основами тактики, инженерного дела, медицины, БПЛА, получат теоретические и практические знания.
В результате успешного прохождения курса молодого бойца рекрут сможет самостоятельно выбрать для себя военную профессию и стать частью "Волков Да Винчи".
После вступления в ряды батальона все добровольцы проходят тщательную подготовку, прежде чем их допустят на выполнение боевых задач.
В настоящее время «Волки Да Винчи» ищут добровольцев на следующие должности:
Пехотинцы
Операторы БПЛА
Боевые медики
Водители-механики
Саперы
Артиллеристы
Танкисты
Деловоды
Связисты
Повара
Чтобы присоединиться к батальону, нужно заполнить анкету на сайте или позвонить по телефону 0 800 400 403. После рассмотрения анкеты кандидата пригласят на собеседование в рекрутинговый центр.
Если интервью пройдет успешно, кандидат сможет поучаствовать в пятидневном испытательном периоде.
Кандидаты, чьих специальностей пока нет среди открытых вакансий, также могут подать заявку.
Сейчас работает два рекрутинговых центра — в Киеве и Львове.
Подробная информация по телефону 0 800 400 403, на сайте, или на Инстаграм-странице батальона "Волки Да Винчи".
Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл идеологию батальона "Волки Да Винчи"
Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA объяснил, какие ценности и убеждения являются базой их военного формирования.
По словам защитника, в первую очередь речь идет о свободе, достоинстве и справедливости.
Александр Ябчанка обращает внимание на то, что именно это декларирует и командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.
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