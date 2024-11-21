Монумент легендарному "Да Винчи". В Киеве увековечили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло
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Культура
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Монумент легендарному "Да Винчи". В Киеве увековечили память Героя Украины Дмитрия Коцюбайло

Коцюбайло
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Источник:  online.ua

В Киеве 21 ноября открыли памятник украинскому военному Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу Монумент установлен в центре города, на Аскольдовой могиле, где похоронен Герой Украины.

Главные тезисы

  • В Киеве открыт памятник украинскому военному Дмитрию Коцюбайло, который отличился в защите Украины от российской агрессии и получил звание Героя Украины.
  • Дмитрий Коцюбайло начал воевать против оккупантов в 2014 году, возглавив батальон "Волки Да Винчи", и принимал участие в многочисленных битвах на востоке Украины.
  • 30 ноября 2021 года Дмитрию Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины за личное мужество и защиту государственного суверенитета Украины.
  • На монументе в центре Киева изображен защитник в полный рост, окруженный тремя волками, символизирующими батальон "Волки Да Винчи", которым командовал Коцюбайло.
  • Память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло увековечена в Киеве, а сквер в Печерском районе получил его имя в память о героическом воине, погибшем в боях за Бахмут.

В Киеве увековечили память "Да Винчи"

Свой последний бой воин принял 7 марта 2023 года под Бахмутом Донецкой области.

На монументе изображен защитник в полный рост, а рядом с ним находятся три волка — в честь батальона "Волки Да Винчи", которым военный командовал.

Памятник "Да Винчи"

Ранее Киевсовет присвоил скверу в Печерском районе имя Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, погибшего 7 марта 2023 года в боях за Бахмут. Речь идет о зеленой зоне между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком. Также такое решение поддержали киевляне во время голосования в Киеве Цифровой.

Памятник "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло: что известно

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской общины Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

Несмотря на юный возраст, Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После ее завершения, в 18 лет, пошел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. Воевать против оккупантов "Да Винчи" начал в 2014 году. В 21 год он стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты ДУК. Воевал в битвах за Карловку, Пески и Савур-Могилу.

В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м — добровольческой ротой. 17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, которую впоследствии переформатировали в батальон.

"Да Винчи"

30 ноября 2021 года был отмечен высшей государственной награды — звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды". Как отмечено в указе президента Владимира Зеленского, высокое звание присвоено Дмитрию Коцюбайло "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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