Московська біржа зупинила торги доларами та євро — відома причина

Ввечері 12 червня Московська біржа офіційно заявила про припинення торгів доларами та євро. Це сталося після того, як Мінфін США ввів потужні санкції проти російського торгового майданчика.

Санкції США проти Мосбіржі мали миттєвий ефект

Американське міністерство звертає увагу на те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін раніше ухвалив низку заходів для подальшого залучення капіталу через Мосбіржу як від російських осіб, так і від осіб із "дружніх країн".

Офіційний Вашингтон наголошує, що саме це дає можливість акціонерам отримувати прибуток від військової машини Кремля шляхом інвестування в російський державний борг, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства.

Що важливо розуміти, під санкційний удар Штатів потрапили:

Національний кліринговий центр — контрагент у всіх валютних угодах Мосбіржі;

Національний розрахунковий депозитарій — центральний депозитарій цінних паперів у Росії;

страхові компанії "Согаз" і РНПК.

Одразу після введення нових американських санкцій Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня та зупинку всіх торгів інструментами з розрахунками в доларах і євро.

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Хто ще потрапив під нові санкції США проти РФ

Як уже згадувалося раніше, 12 червня Мінфін США офіційно підтвердив розширення механізму вторинних санкцій стосовно РФ та запровадження санкцій проти понад 90 іноземних компаній та осіб, які дають можливість Кремля обходити обмеження.

Так, вказано, що Вашингтон ввів санкції проти 5 російських банків:

"Промсвязьбанк",

"Внешэкономбанк",

Сбербанк Росії,

"ВТБ Банк" і

"ВТБ Капитал Холдинг", а також їхніх закордонних представництв.