Московская биржа остановила торги долларам и евро — известна причина

Вечером 12 июня Московская биржа официально заявила о прекращении торгов долларами и евро. Это произошло после того, как Минфин США ввел мощные санкции против российской торговой площадки.

Санкции США против Мосбиржи имели мгновенный эффект

Американское министерство обращает внимание на то, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин ранее принял ряд мер по дальнейшему привлечению капитала через Мосбиржу как от российских лиц, так и от лиц из "дружественных стран".

Официальный Вашингтон подчеркивает, что именно это позволяет акционерам получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в российский государственный долг, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия.

Что важно понимать, под санкционный удар Штатов попали:

Национальный клиринговый центр — контрагент во всех валютных сделках Мосбиржи;

Национальный расчетный депозитарий — центральный депозитарий ценных бумаг в России;

страховые компании "Согаз" и СНПК.

Сразу после введения новых американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларами и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.

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Кто еще попал под новые санкции США против РФ

Как уже упоминалось ранее, 12 июня Минфин США официально подтвердил расширение механизма вторичных санкций в отношении РФ и введение санкций против более 90 иностранных компаний и лиц, позволяющих Кремлю обходить ограничения.

Так, указано, что Вашингтон ввел санкции против 5 российских банков:

"Промсвязьбанк",

"Внешэкономбанк",

Сбербанк России,

"ВТБ Банк" и

"ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства.