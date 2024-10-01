У Міністерстві охорони здоров'я назвали найнебезпечніші помилки, яких часто припускаються ті, хто практикує самолікування.

Що відомо про найбільш поширені помилки під час самолікування

Зокрема, у МОЗ зазначили, що правильно встановити діагноз може виключно лікар. У разі, якщо людині вдасться самостійно визначити хворобу, без необхідних знань та досвіду визначити лікування буде вкрай важко.

Окрім цього пацієнти часто починають приймати велику кількість несумісних між собою препаратів.

Самолікування

Лікарі чудово про це знають і ніколи не призначать такі препарати одночасно. Без цих знань ви можете звести все лікування нанівець та навіть погіршити стан свого здоров'я.

Чому людям варто відмовитись від самолікування

Окрім цього пацієнти переважно не здатні визначити правильні дози ліків. Якщо вживати нижчу концентрацію, ніж необхідно при вашому діагнозі, ліки не подіють. У разі перевищення — препарат подіє не так, як треба й може викликати побічні ефекти. З цим краще не гратися.

Певні препарати можна вживати лише впродовж певного періоду. Тільки лікар може визначити, скільки днів повинно тривати лікування, щоб воно дало потрібний ефект й при цьому не нашкодило.