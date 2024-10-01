В Министерстве здравоохранения назвали самые опасные ошибки, которых часто допускают те, кто практикует самолечение.

Что известно о наиболее распространенных ошибках при самолечении

В частности, в Минздраве отметили, что правильно установить диагноз может только врач. В случае, если человеку удастся самостоятельно определить болезнь, без необходимых знаний и опыта определить лечение будет очень тяжело.

Кроме того, пациенты часто начинают принимать большое количество несовместимых между собой препаратов.

Самолечение

Врачи отлично об этом знают и никогда не назначат такие препараты одновременно. Без этих знаний вы можете свести все лечение насмарку и даже ухудшить состояние своего здоровья.

Почему людям следует отказаться от самолечения

Кроме того, пациенты преимущественно не способны определить правильные дозы лекарства. Если употреблять более низкую концентрацию, чем необходимо при вашем диагнозе, лекарства не подействуют. В случае превышения препарат подействует не так, как нужно и может вызвать побочные эффекты. С этим лучше не играть.

Определенные препараты можно использовать только в течение определенного периода. Только врач может определить, сколько дней должно длиться лечение, чтобы оно дало нужный эффект и при этом не навредило.