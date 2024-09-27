МОЗ України регламентувало призначення медичного канабісу

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік хвороб і станів пацієнтів, яким можуть призначати медичний канабіс.
Головні тези:
- МОЗ України затвердило перелік хвороб, при яких призначають медичний канабіс.
- Ліки на основі канабісу доступні лише за електронним рецептом лікаря “первинки” або лікаря спеціалізованої медичної допомоги.
- Пацієнти з хронічним болем, спастичністю, новоутвореннями, діабетичною нейропатією та іншими станами можуть отримати медичний канабіс за висновком лікарсько-консультативної комісії.
МОЗ опублікувало список хвороб для призначення медичного канабісу
Отримати канабіс можуть пацієнти, які мають хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:
злоякісні новоутворення (C00 — C97);
діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
розсіяний склероз (G35);
ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);
невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);
ураження нервових корінців та сплетінь (G54);
компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);
мононевропатії верхньої кінцівки (G56);
мононевропатії нижньої кінцівки (G57);
поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);
церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 — G83);
травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
внутрішньочерепні травми (S06).
Також наркотичні ліки призначатимуть пацієнтам, які мають нудоту та блювання внаслідок хіміотерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 — C97).
Канабіс також зможуть придбати в аптеках пацієнти з:
хворобою Паркінсона (G20);
синдромом де ля Туретта (F95.2);
рефрактерною (фармрезистентною) епілепсією (G40 — G41);
захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);
анорексією (R63.0) зумовленою вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).
Щодо інших захворювань (A00 — T98) має бути висновок лікарсько-консультативної комісії.
Що відомо про роботу системи з регулювання обігу медичного канабісу в Україні
За словами заступниці глави МОЗ Марії Карчевич, з 1 жовтня в Україні почне працювати система з регулювання обігу медичного канабісу.
Заступниця глави МОЗ додала, що система буде здійснювати регулювання понад 30 видів операцій щодо обігу медичного канабісу.
Цього року запуститься декілька рішень. З першого жовтня хочемо запустити електронну систему, яка буде здійснювати контроль обігу медичного канабісу в Україні, — зазначила Карчевич.
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