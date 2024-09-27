МОЗ України регламентувало призначення медичного канабісу
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

МОЗ України регламентувало призначення медичного канабісу

Канабіс
Джерело:  МОЗ України

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік хвороб і станів пацієнтів, яким можуть призначати медичний канабіс.

Головні тези:

  • МОЗ України затвердило перелік хвороб, при яких призначають медичний канабіс.
  • Ліки на основі канабісу доступні лише за електронним рецептом лікаря “первинки” або лікаря спеціалізованої медичної допомоги.
  • Пацієнти з хронічним болем, спастичністю, новоутвореннями, діабетичною нейропатією та іншими станами можуть отримати медичний канабіс за висновком лікарсько-консультативної комісії.

МОЗ опублікувало список хвороб для призначення медичного канабісу

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря «первинки» або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Отримати канабіс можуть пацієнти, які мають хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

  • злоякісні новоутворення (C00 — C97);

  • діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

  • розсіяний склероз (G35);

  • ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);

  • невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);

  • ураження нервових корінців та сплетінь (G54);

  • компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);

  • мононевропатії верхньої кінцівки (G56);

  • мононевропатії нижньої кінцівки (G57);

  • поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

  • церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 — G83);

  • травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

  • внутрішньочерепні травми (S06).

Також наркотичні ліки призначатимуть пацієнтам, які мають нудоту та блювання внаслідок хіміотерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 — C97).

Канабіс також зможуть придбати в аптеках пацієнти з:

  • хворобою Паркінсона (G20);

  • синдромом де ля Туретта (F95.2);

  • рефрактерною (фармрезистентною) епілепсією (G40 — G41);

  • захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);

  • анорексією (R63.0) зумовленою вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

Щодо інших захворювань (A00 — T98) має бути висновок лікарсько-консультативної комісії.

Що відомо про роботу системи з регулювання обігу медичного канабісу в Україні

За словами заступниці глави МОЗ Марії Карчевич, з 1 жовтня в Україні почне працювати система з регулювання обігу медичного канабісу.

Карчевич пояснила, що система дозволить МОЗ моніторити процес вирощування медичного канабісу та його подальше потрапляння до аптек.

Заступниця глави МОЗ додала, що система буде здійснювати регулювання понад 30 видів операцій щодо обігу медичного канабісу.

Цього року запуститься декілька рішень. З першого жовтня хочемо запустити електронну систему, яка буде здійснювати контроль обігу медичного канабісу в Україні, — зазначила Карчевич.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін України виключив канабіс з переліку особливо небезпечних речовин
Медичний канабіс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Закон про легалізацію медичного канабісу запрацював в Україні. Що це означає
Міністерство охорони здоров'я України
Канабіс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як працюватиме система з регулювання обігу медичного канабісу в Україні ― відповідь МОЗ
Медичний канабіс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?