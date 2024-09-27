МОЗ України регламентувало призначення медичного канабісу

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік хвороб і станів пацієнтів, яким можуть призначати медичний канабіс.

МОЗ опублікувало список хвороб для призначення медичного канабісу

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря «первинки» або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Поширити

Отримати канабіс можуть пацієнти, які мають хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення (C00 — C97);

діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

розсіяний склероз (G35);

ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);

невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);

ураження нервових корінців та сплетінь (G54);

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);

мононевропатії верхньої кінцівки (G56);

мононевропатії нижньої кінцівки (G57);

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 — G83);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутрішньочерепні травми (S06).

Також наркотичні ліки призначатимуть пацієнтам, які мають нудоту та блювання внаслідок хіміотерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 — C97).

Канабіс також зможуть придбати в аптеках пацієнти з:

хворобою Паркінсона (G20);

синдромом де ля Туретта (F95.2);

рефрактерною (фармрезистентною) епілепсією (G40 — G41);

захворюваннями, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);

анорексією (R63.0) зумовленою вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

Щодо інших захворювань (A00 — T98) має бути висновок лікарсько-консультативної комісії.

Що відомо про роботу системи з регулювання обігу медичного канабісу в Україні

За словами заступниці глави МОЗ Марії Карчевич, з 1 жовтня в Україні почне працювати система з регулювання обігу медичного канабісу.

Карчевич пояснила, що система дозволить МОЗ моніторити процес вирощування медичного канабісу та його подальше потрапляння до аптек. Поширити

Заступниця глави МОЗ додала, що система буде здійснювати регулювання понад 30 видів операцій щодо обігу медичного канабісу.