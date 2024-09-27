Минздрав Украины регламентировал назначение медицинского каннабиса

В Министерстве здравоохранения опубликовали перечень болезней и состояний пациентов, которым могут назначать медицинский каннабис.
Главные тезисы
- Минздрав Украины утвердил перечень заболеваний, при которых можно назначать медицинский каннабис.
- Пациенты с хронической болью, спастичностью, новообразованиями и другими состояниями могут получить каннабис по заключению врачебно-консультативной комиссии.
- С 1 октября в Украине работает система контроля обращения медицинского каннабиса.
Минздрав опубликовал список болезней для назначения медицинского каннабиса
Получить каннабис могут пациенты, имеющие хроническую или нейропатическую боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные следующими заболеваниями:
злокачественные новообразования (C00 — C97);
диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
рассеянный склероз (G35);
поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);
невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);
поражение нервных корешков и сплетений (G54);
компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);
мононевропатии верхней конечности (G56);
мононевропатии нижней конечности (G57);
полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);
церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 — G83);
травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91). 3);
внутричерепные травмы (S06).
Также наркотические лекарства будут назначать пациентам, имеющим тошноту и рвоту в результате химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 — C97).
Каннабис также смогут приобрести в аптеках пациенты с:
болезнью Паркинсона (G20);
синдромом де ля Туретта (F95.2);
рефрактерной (фармрезистентной) эпилепсией (G40 — G41);
заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1);
анорексией (R63.0) обусловленной вирусом иммунодефицита человека (B20-B24).
Относительно других заболеваний (A00 — T98) должно быть заключение врачебно-консультативной комиссии.
Что известно о работе системы по регулированию обращения медицинского каннабиса в Украине
По словам заместителя главы Минздрава Марии Карчевич, с 1 октября в Украине заработает система по регулированию обращения медицинского каннабиса.
Заместитель главы Минздрава добавила, что система будет осуществлять регулирование более 30 видов операций по обращению медицинского каннабиса.
В этом году запустится несколько решений. С первого октября хотим запустить электронную систему, которая будет осуществлять контроль обращения медицинского каннабиса в Украине, — отметила Карчевич.
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