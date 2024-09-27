Минздрав Украины регламентировал назначение медицинского каннабиса

В Министерстве здравоохранения опубликовали перечень болезней и состояний пациентов, которым могут назначать медицинский каннабис.

Минздрав опубликовал список болезней для назначения медицинского каннабиса

Лекарство на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача «первички» или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком предназначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Поделиться

Получить каннабис могут пациенты, имеющие хроническую или нейропатическую боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные следующими заболеваниями:

злокачественные новообразования (C00 — C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);

невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);

поражение нервных корешков и сплетений (G54);

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);

мононевропатии верхней конечности (G56);

мононевропатии нижней конечности (G57);

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 — G83);

травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91). 3);

внутричерепные травмы (S06).

Также наркотические лекарства будут назначать пациентам, имеющим тошноту и рвоту в результате химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 — C97).

Каннабис также смогут приобрести в аптеках пациенты с:

болезнью Паркинсона (G20);

синдромом де ля Туретта (F95.2);

рефрактерной (фармрезистентной) эпилепсией (G40 — G41);

заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1);

анорексией (R63.0) обусловленной вирусом иммунодефицита человека (B20-B24).

Относительно других заболеваний (A00 — T98) должно быть заключение врачебно-консультативной комиссии.

Что известно о работе системы по регулированию обращения медицинского каннабиса в Украине

По словам заместителя главы Минздрава Марии Карчевич, с 1 октября в Украине заработает система по регулированию обращения медицинского каннабиса.

Карчевич пояснила, что система позволит Минздраву мониторить процесс выращивания медицинского каннабиса и его дальнейшее попадание в аптеки. Поделиться

Заместитель главы Минздрава добавила, что система будет осуществлять регулирование более 30 видов операций по обращению медицинского каннабиса.