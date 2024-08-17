МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Жовніра на тлі гучного скандалу

Як заявив 17 серпня глава МОЗ України Віктор Ляшко, генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією відомства.
Головні тези:
- Міністр Віктор Ляшко планує призначити в.о. з кола завідувачів відділень, який матиме підтримку колег.
- Відновлення “Охматдиту” відбуватиметься під контролем Ради з відновлення, залучено представників міжнародних організацій та громадськості.
- Заплановане засідання для формування Ради та узгодження прозорих процедур фінансування лікарні під контролем МОЗ.
Що відомо про відсторонення Жовніра
За словами Віктора Ляшка, незабаром він озвучить свої подальші рішення, зокрема й кадрові.
Міністр також наголосив, що його позиція у цій справі залишається чіткою — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділеннями, яка отримає найбільшу підтримку колег.
Наразі тривають консультації щодо її призначення.
Віктор Ляшко також додав, що усі факти щодо відновлення “Охматдиту”, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.
Міністр також наголосив, що рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір.
Як буде відбуватися відновлення “Охматдиту”
Як зазначає Віктор Ляшко, його команда буде дотримуватися раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення Охматдиту відбуватимуться під наглядом Ради з відновлення.
Що важливо розуміти, туди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви.
Окрім того, вказано, що на 17 серпня заплановане засідання для відбору 7 учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.
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