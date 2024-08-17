МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Жовніра на тлі гучного скандалу
Категорія
Україна
Дата публікації

МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Жовніра на тлі гучного скандалу

Міністерство охорони здоров'я України
Володимир Жовнір

Як заявив 17 серпня глава МОЗ України Віктор Ляшко, генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією відомства.

Головні тези:

  • Міністр Віктор Ляшко планує призначити в.о. з кола завідувачів відділень, який матиме підтримку колег.
  • Відновлення “Охматдиту” відбуватиметься під контролем Ради з відновлення, залучено представників міжнародних організацій та громадськості.
  • Заплановане засідання для формування Ради та узгодження прозорих процедур фінансування лікарні під контролем МОЗ.

Що відомо про відсторонення Жовніра

За словами Віктора Ляшка, незабаром він озвучить свої подальші рішення, зокрема й кадрові.

Міністр також наголосив, що його позиція у цій справі залишається чіткою — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділеннями, яка отримає найбільшу підтримку колег.

Наразі тривають консультації щодо її призначення.

Віктор Ляшко також додав, що усі факти щодо відновлення “Охматдиту”, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Глава МОЗ України

Міністр також наголосив, що рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір.

Як буде відбуватися відновлення “Охматдиту”

Як зазначає Віктор Ляшко, його команда буде дотримуватися раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення Охматдиту відбуватимуться під наглядом Ради з відновлення.

Що важливо розуміти, туди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви.

Окрім того, вказано, що на 17 серпня заплановане засідання для відбору 7 учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.

Також запрошую на зустріч учасників Загальних зборів Фонду, щоби узгодити механізми дотримання відкритих та прозорих процедур використання зібраних коштів під наглядом Ради з відновлення, зокрема якнайшвидше виконання їх обіцянки про переведення коштів з рахунку Фонду на казначейський рахунок лікарні, аби поширити на них вимоги законодавства про публічні закупівлі, — наголосив Ляшко.

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