МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Жовніра на тлі гучного скандалу

Як заявив 17 серпня глава МОЗ України Віктор Ляшко, генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією відомства.

Що відомо про відсторонення Жовніра

За словами Віктора Ляшка, незабаром він озвучить свої подальші рішення, зокрема й кадрові.

Міністр також наголосив, що його позиція у цій справі залишається чіткою — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділеннями, яка отримає найбільшу підтримку колег.

Наразі тривають консультації щодо її призначення.

Віктор Ляшко також додав, що усі факти щодо відновлення “Охматдиту”, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду. Віктор Ляшко Глава МОЗ України

Міністр також наголосив, що рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір.

Як буде відбуватися відновлення “Охматдиту”

Як зазначає Віктор Ляшко, його команда буде дотримуватися раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення Охматдиту відбуватимуться під наглядом Ради з відновлення.

Що важливо розуміти, туди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви.

Окрім того, вказано, що на 17 серпня заплановане засідання для відбору 7 учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.