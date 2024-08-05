МОЗ заявило про скасування тендерів щодо консультанта та технагляду при ремонті Охматдиту

Міністерство охорони здоров'я України скасувало тендери, згідно з якими планувалося витратити 14 млн гривень на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд у рамках відновлення дитячої лікарні Охматдит після російського ракетного удару 8 липня.

МОЗ відмінив усі тендери по відбудові Охматдиту

У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в "Охматдиті". При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ "Охматдит", підписано не було.

Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення "Охматдиту" суми коштів.

Таким чином, як додали у МОЗ, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:

на послуги з технагляду за відновленням лікарні (5,215 млн грн);

на інженерно-консультаційні послуги (9,35 млн грн).

Договори в рамках цих конкурсів не підписані та не підписуватимуться.

У МОЗ уточнили, що для відновлення "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.

В Охматдиті хочуть витратити 14 млн грн на консультації по ремонту

Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві, яку було зруйновано в результаті ракетної атаки Росії 8 липня, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду і внутрішнього опорядження будівлі по вул. В. Чорновола, 28/1, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки. Про це повідомили “Наші гроші”.

Система Prozorro свідчить, що технічний нагляд за ремонтом здійснюватиме ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн, коли договір на інженерно-консультаційні послуги хочуть укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг", і вартуватиме він 9,35 млн грн.

Київська компанія "Васеньов Інжиніринг" належить Олегу Васеньову та була зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку. Раніше у цьому році фірма отримала тендерів на 4,40 млн грн, найбільше — в нинішнього замовника.

Нагадаємо, 2 серпня Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову Охматдиту проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.