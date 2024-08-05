Минздрав заявил об отмене тендеров насчет консультанта и технадзора при ремонте Охматдета
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Экономика
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Минздрав заявил об отмене тендеров насчет консультанта и технадзора при ремонте Охматдета

Охматдет
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Источник:  МОЗ Украины

Министерство здравоохранения Украины отменило тендеры, согласно которым планировалось потратить 14 млн гривен на инженерно-консультационные услуги и техническое наблюдение в рамках восстановления детской больницы Охматдет после российского ракетного удара 8 июля.

Главные тезисы

  • Минздрав Украины отменил тендеры на консультационные и технические услуги по ремонту детской больницы Охматдет после ракетного удара.
  • 14 млн гривен, запланированные на инженерно-консультационные услуги и технический надзор, не были израсходованы из-за отмены тендеров.
  • Будет проведен новый тендер на восстановление Охматдета на платформе Prozorro без заключения договоров по отмененным тендерам.

Минздрав отменил все тендеры по восстановлению Охматдета

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, объявившего БФ "Охматдет", подписано не было.

Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств.

Таким образом, как добавили в Минздраве, поскольку был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры:

  • на услуги по технадзору за восстановлением больницы (5,215 млн грн);

  • на инженерно-консультационные услуги (9,35 млн. грн.).

Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться.

В Минздраве уточнили, что для возобновления "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro.

В Охматдете хотят потратить 14 млн грн на консультации по ремонту

Детская больница "Охматдет" в Киеве, разрушенная в результате ракетной атаки России 8 июля, объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания по ул. В. Черновола, 28/1, которая получила повреждения в результате российской атаки. Об этом сообщили "Наши деньги".

Система Prozorro свидетельствует, что технический надзор за ремонтом будет осуществлять ООО "Ик-Проект" за 5,22 млн грн, когда договор на инженерно-консультационные услуги хотят заключить с ООО "Васень Инжиниринг", и будет стоить он 9,35 млн грн.

Киевская компания "Васеньев Инжиниринг" принадлежит Олегу Васеневу и была зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме. Ранее в этом году фирма получила тендеров на 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика.

Напомним, 2 августа Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление Охматдета проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

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