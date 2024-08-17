МОЗ отстранило гендиректора "Охматдета" Жолнира на фоне громкого скандала

Как заявил 17 августа глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, генеральный директор НДСЛ “Охматдет” Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией ведомства.

Что известно об отстранении Жовнира

По словам Виктора Ляшко, вскоре он озвучит свои дальнейшие решения, в том числе и кадровые.

Министр также подчеркнул, что его позиция по этому делу остается четкой — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег.

В настоящее время продолжаются консультации по его назначению.

Виктор Ляшко также добавил, что все факты по восстановлению “Охматдета”, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда. Виктор Ляшко Глава Минздрава Украины

Министр также подчеркнул, что решение объявить компанию победителем тендера принял Жовнир.

Как будет происходить восстановление "Охматдета"

Как отмечает Виктор Ляшко, его команда будет придерживаться ранее озвученного плана, согласно которому все дальнейшие процессы восстановления “Охматдета” будут проходить под наблюдением Совета по восстановлению.

Что важно понимать, туда уже вошли представители международных организаций и компаний, совершивших самые большие пожертвования.

Кроме того, указано, что на 17 августа запланировано заседание по отбору 7 участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован.