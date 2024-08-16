Скандал со средствами на восстановление Охматдета. Руководитель больницы обратился с призывом к БФ

Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" не перевел деньги, собранные со всего мира на восстановление разрушенных российской ракетой 8 июля корпусов медучреждения, на счет больницы. Об этом 16 августа сообщил генеральный директор НГСБ "Охматдет" Владимир Жовнир.

Охматдет и благотворительный фонд не могут найти общий язык

На реквизиты фонда собирали деньги для ремонта больницы. Именно этот БФ должен был быть заказчиком в тендере на ремонт Охматдета, который отменили в июле после скандала.

Жолнер рассказал, что после этого коммуникация между благотворительным фондом и больницей испортилась.

Сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд “Охматдет — здоровое детство" не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счете в БО "Благотворительный фонд “Охматдет — здоровое детство". Владимир Жолнер Гендиректор НГСБ "Охматдет"

Он сказал, что шокирован решением фонда.

Больница рассматривает вариант расторжения правоотношений с фондом и предупредила, что будет "двигаться в правовой плоскости" для получения денег.

На сайте благотворительного фонда действительно говорится, что все собранные деньги останутся на его счетах.

БФ готов оплатить любую неотложную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки, "и за все время мы не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".

Мы просим предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения. Поскольку сейчас это может влечь уголовную ответственность. Поэтому до получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода денежных средств на казначейские счета. Поделиться

Фонд подчеркнул, что готов профинансировать проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы.

Только нужны официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда, говорится в заявлении.

На Prozorro проведут новый тендер по восстановлению Охматдета — Ляшко

Новый тендер на восстановление детской больницы Охматдет будет проведен в течение 7-16 дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации, которая сложилась по благотворительным средствам, собранным на восстановление медучреждения после удара РФ 8 июля.

Ляшко на данный момент не назвал точных сумм, но они будут анализироваться и проверяться, поскольку будет учитываться разница между капитальным и срочным ремонтом. Поделиться

Также министр уточнил, что деньги, собранные на нужды этой детской больницы, будут перечислены на ее казначейский счет.

Ляшко заверил, что каждый шаг с деньгами и решениями будет контролироваться наблюдательным советом.

1 августа Ляшко провел консультации с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Глава Минздрава просил проверить компанию, которая претендовала быть победителем отбора.