Скандал со средствами на восстановление Охматдета. Руководитель больницы обратился с призывом к БФ

Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" не перевел деньги, собранные со всего мира на восстановление разрушенных российской ракетой 8 июля корпусов медучреждения, на счет больницы. Об этом 16 августа сообщил генеральный директор НГСБ "Охматдет" Владимир Жовнир.
Главные тезисы
- Благотворительный фонд отказался перевести деньги на восстановление Охматдета, вызвав противостояние с руководством больницы.
- Возникла необходимость проведения нового тендера на восстановление детской больницы из-за сложившейся ситуации.
- Благотворительный фонд готов профинансировать ремонт и закупку оборудования, однако требует официальных запросов и целевого назначения средств.
- Министерство здравоохранения планирует контролировать каждый шаг нового тендера на восстановление Охматдета.
- Благотворительный фонд и больница не могут найти общий язык, что может привести к возможному расторжению правоотношений.
Охматдет и благотворительный фонд не могут найти общий язык
На реквизиты фонда собирали деньги для ремонта больницы. Именно этот БФ должен был быть заказчиком в тендере на ремонт Охматдета, который отменили в июле после скандала.
Жолнер рассказал, что после этого коммуникация между благотворительным фондом и больницей испортилась.
Он сказал, что шокирован решением фонда.
Больница рассматривает вариант расторжения правоотношений с фондом и предупредила, что будет "двигаться в правовой плоскости" для получения денег.
На сайте благотворительного фонда действительно говорится, что все собранные деньги останутся на его счетах.
БФ готов оплатить любую неотложную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки, "и за все время мы не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".
Фонд подчеркнул, что готов профинансировать проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы.
Только нужны официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда, говорится в заявлении.
На Prozorro проведут новый тендер по восстановлению Охматдета — Ляшко
Новый тендер на восстановление детской больницы Охматдет будет проведен в течение 7-16 дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации, которая сложилась по благотворительным средствам, собранным на восстановление медучреждения после удара РФ 8 июля.
Также министр уточнил, что деньги, собранные на нужды этой детской больницы, будут перечислены на ее казначейский счет.
Ляшко заверил, что каждый шаг с деньгами и решениями будет контролироваться наблюдательным советом.
1 августа Ляшко провел консультации с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Глава Минздрава просил проверить компанию, которая претендовала быть победителем отбора.
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