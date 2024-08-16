Скандал з коштами на відбудову Охматдиту. Керівник лікарні звернувся з закликом до благодійного фонду
Категорія
Україна
Дата публікації

Скандал з коштами на відбудову Охматдиту. Керівник лікарні звернувся з закликом до благодійного фонду

Охматдит
Джерело:  online.ua

Благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не переказав гроші, зібрані з усього світу на відновлення зруйнованих російською ракетою 8 липня корпусів медзакладу, на рахунок лікарні. Про це 16 серпня повідомив генеральний директор НДСЛ “Охматдит” Володимир Жовнір.

Головні тези:

  • Благодійний фонд не переказав зібрані на відновлення лікарні кошти на рахунок Охматдиту.
  • Міністерство охорони здоров'я запланувало проведення нового тендеру на відновлення дитячої лікарні.
  • Кожен крок зі зібраними коштами буде контролюватись наглядовою радою для забезпечення прозорості та ефективності витрачання.

Охматдит та благодійний фонд не можуть знайти спільну мову

На реквізити фонду збирали гроші для ремонту лікарні. Саме цей БФ мав бути замовником у тендері на ремонт Охматдиту, який скасували в липні після скандалу.

Жовнір розказав, що після цього комунікація між благодійним фондом і лікарнею зіпсувалася.

Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд Охматдит — здорове дитинство.

Володимир Жовнір

Володимир Жовнір

Гендиректор НДСЛ “Охматдит”

Він сказав, що шокований рішенням фонду.

Лікарня розглядає варіант розірвання правовідносин з фондом і попередила, що буде "рухатися у правовій площині" для отримання грошей.

На сайті благодійного фонду справді сказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках.

БФ готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки, "та за весь час ми не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки.

Фонд наголосив, що готовий профінансувати проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання для лікарні.

Лише треба офіційні запити від лікарні "Охматдит" та цільове призначення. Як це було завжди, — йдеться в заяві.

На Prozorro проведуть новий тендер щодо відбудови Охматдиту — Ляшко

Новий тендер на відбудову дитячої лікарні Охматдит буде проведено протягом 7-16 днів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації, що склалася щодо благодійних коштів, зібраних на відновлення медзакладу після удару РФ 8 липня.

Ляшко на цей момент не назвав точних сум, але всі вони будуть аналізуватись та перевірятись, оскільки буде враховуватись різниця між капітальних та терміновим ремонтом.

Також міністр уточнив, що гроші, зібрані на потреби цієї дитячої лікарні, будуть перераховані на її скарбничий рахунок.

Ляшко запевнив, що кожен крок з грошима та рішеннями буде контролюватись наглядовою радою.

1 серпня Ляшко провів консультації з Головою Нацполіції Іваном Вигівським. Очільник МОЗ просив перевірити компанію, яка претендувала бути переможцем відбору.

Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати, робити ті роботи, які передбачені. Ухвалено наступне рішення: благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки "Охматдиту" — безпосередньо на казначейський рахунок.

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