На переконання шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, подальша ескалація на Близькому Сході може призвести до катастрофи.

Ситуація на Близькому Сході. Боррель виступив з екстреним попередженням

Головний європейський дипломат закликав світ зупинитися після ударів американських військ по пов'язаних з Іраном угрупованнях в Сирії та Іраку, а також повідомлень про те, що Ізраїль планує перенести свою битву проти ХАМАС в місто Рафах.

Всі повинні намагатися уникнути того, щоб ситуація стала вибухонебезпечною, — наголосив Жозеп Боррель під час неформальних перемовин міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі.

Як вважає шеф європейської дипломатії, Близький Схід — "це котел, який може вибухнути".

Що важливо розуміти, його попередження пролунало на тлі новин про те, що 2 лютого армія США завдала повітряних ударів по 85 цілях, пов'язаних з Іраном і проіранськими угрупованнями в Іраку і Сирії.

Згодом стало відомо, що внаслідок американських ударів загинуло понад 40 осіб.

За словами спікера МЗС Ірану Насер Канаані, це "ще одна авантюрна і стратегічна помилка Сполучених Штатів, яка призведе лише до посилення напруженості в умовах нестабільності в регіоні".

Як Боррель коментує війну між Ізраїлем та ХАМАС

Головний дипломат ЄС не приховує свою стурбованість війною між Ізраїлем і ХАМАС.

Він звернув увагу на те, що близько 1 мільйона палестинців "були поступово переміщені до єгипетського кордону".