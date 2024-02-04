По мнению шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может привести к катастрофе.

Ситуация на Ближнем Востоке. Боррель выступил с экстренным предупреждением

Главный европейский дипломат призвал мир остановиться после ударов американских войск по связанным с Ираном группировкам в Сирии и Ираке, а также сообщениях о том, что Израиль планирует перенести свое сражение против ХАМАС в город Рафах.

Все должны пытаться избежать того, чтобы ситуация стала взрывоопасной, — подчеркнул Жозеп Боррель во время неформальных переговоров министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как считает шеф европейской дипломатии, Ближний Восток — это “котел, который может взорваться”.

Что важно понимать, его предупреждение прозвучало на фоне новостей о том, что 2 февраля армия США нанесла воздушные удары по 85 целям, связанным с Ираном и проиранскими группировками в Ираке и Сирии.

Впоследствии стало известно, что в результате американских ударов погибли более 40 человек.

По словам спикера МИД Ирана Насера Канаани, это "еще одна авантюрная и стратегическая ошибка Соединенных Штатов, которая приведет лишь к усилению напряженности в условиях нестабильности в регионе".

Как Боррель комментирует войну между Израилем и ХАМАС

Главный дипломат ЕС не скрывает свою обеспокоенность войной между Израилем и ХАМАС.

Он обратил внимание на то, что около 1 миллиона палестинцев "были постепенно перемещены в египетскую границу".