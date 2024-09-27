Може знищити Visa і Mastercard. Що відомо про проєкт Wero

Багато років поспіль найвпливовіші банки Європейського союзу розробляли нову систему оплати, яка, цілком ймовірно, призведе до відмови від карток Visa Inc. і Mastercard Inc. Мовиться про проєкт Wero.

Проєкт Wero — чого від нього очікувати

Як вдалося дізнатися журналістам, платформа, яку наразі підтримують 16 великих банків та фінансових установ зокрема BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG і Worldline SA, дасть можливість німецькому клієнту миттєво розраховуватися з готелем у Франції, використовуючи свій власний банківський рахунок, а не картку Visa або Mastercard.

У разі успіху проєкту Wero гіганти Visa Inc. і Mastercard Inc втратять мільярди доларів комісійних, які вони отримують від європейських торговців щоразу, коли покупці оплачують що-небудь карткою.

Окрім того, це підтверджує той факт, що Європа не хоче покладатися на США у створенні ключових елементів інфраструктури, зокрема, фінансової.

Visa і Mastercard настільки великі, що в їхніх руках зосереджена велика влада над ринком, — заявив Мартіна Ваймерт, виконавчий директор European Payments Initiative, компанії, що створила Wero. Поширити

За його словами, головна мета цього проєкту з створити альтернативу міжнародним системам, щоб запропонувати європейським гравцям і споживачам європейський вибір.

Wero буде не просто конкурувати з гігантами-старожилами

Експерти звертають увагу на те, що Wero точне не зможе одразу зрівнятися з Visa і Mastercard, які щорічно обробляють десятки трильйонів доларів у різних куточках світу.

Що важливо розуміти, у 2023 році ці компанії обробили 14,8 трильйона доларів і близько 9 трильйонів доларів відповідно, отримуючи комісію за обробку транзакцій.

За минулі роки в Європі з'явилося безліч локальних платіжних систем, як-от Swish у Швеції, Twint у Швейцарії та iDeal у Нідерландах, але жодна з них не набула такого широкого поширення, як Visa або Mastercard. Поширити

За словами розробників, послуги Wero будуть доступні як через власний додаток, так і через платформи кредиторів-учасників.