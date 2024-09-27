Може знищити Visa і Mastercard. Що відомо про проєкт Wero

Багато років поспіль найвпливовіші банки Європейського союзу розробляли нову систему оплати, яка, цілком ймовірно, призведе до відмови від карток Visa Inc. і Mastercard Inc. Мовиться про проєкт Wero.
Головні тези:
- Проєкт Wero може стати альтернативою гігантам Visa і Mastercard у Європі.
- Європа прагне створити власну фінансову інфраструктуру незалежну від США та глобальних гравців.
- Хоча Wero не зможе одразу конкурувати з Visa і Mastercard за обсягом транзакцій, у нього є шанс стати привабливим вибором для європейських гравців та споживачів.
Проєкт Wero — чого від нього очікувати
Як вдалося дізнатися журналістам, платформа, яку наразі підтримують 16 великих банків та фінансових установ зокрема BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG і Worldline SA, дасть можливість німецькому клієнту миттєво розраховуватися з готелем у Франції, використовуючи свій власний банківський рахунок, а не картку Visa або Mastercard.
У разі успіху проєкту Wero гіганти Visa Inc. і Mastercard Inc втратять мільярди доларів комісійних, які вони отримують від європейських торговців щоразу, коли покупці оплачують що-небудь карткою.
Окрім того, це підтверджує той факт, що Європа не хоче покладатися на США у створенні ключових елементів інфраструктури, зокрема, фінансової.
За його словами, головна мета цього проєкту з створити альтернативу міжнародним системам, щоб запропонувати європейським гравцям і споживачам європейський вибір.
Wero буде не просто конкурувати з гігантами-старожилами
Експерти звертають увагу на те, що Wero точне не зможе одразу зрівнятися з Visa і Mastercard, які щорічно обробляють десятки трильйонів доларів у різних куточках світу.
Що важливо розуміти, у 2023 році ці компанії обробили 14,8 трильйона доларів і близько 9 трильйонів доларів відповідно, отримуючи комісію за обробку транзакцій.
За словами розробників, послуги Wero будуть доступні як через власний додаток, так і через платформи кредиторів-учасників.
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