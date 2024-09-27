Может уничтожить Visa и MasterCard. Что известно о проекте Wero

Многие годы подряд влиятельные банки Европейского союза годами разрабатывали новую систему оплаты, которая, по всей вероятности, приведет к отказу от карт Visa Inc. и Mastercard Inc. Речь идет о проекте Wero.
Главные тезисы
- Проект Wero может стать альтернативой гигантам Visa и Mastercard в Европе.
- Европа стремится создать собственную финансовую инфраструктуру, независимую от США и глобальных игроков.
- Хотя Wero не сможет сразу конкурировать с Visa и Mastercard по объему транзакций, он имеет шанс стать привлекательным выбором для европейских игроков и потребителей.
Проект Wero — чего от него ждать
Как удалось узнать журналистам, платформа, которую поддерживают 16 крупных банков и финансовых учреждений в частности BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и Worldline SA, даст возможность немецкому клиенту мгновенно рассчитываться в отеле во Франции, используя свой собственный банковский счет, а не карту Visa или Mastercard.
В случае успеха проекта Wero гиганты Visa Inc. и Mastercard Inc потеряют миллиарды долларов комиссионных, которые они получают от европейских торговцев всякий раз, когда покупатели оплачивают что-нибудь картой.
Кроме того, это подтверждает тот факт, что Европа не хочет полагаться на США в создании ключевых элементов инфраструктуры, в частности финансовой.
По его словам, главная цель этого проекта — создать альтернативу международным системам, чтобы предложить европейским игрокам и потребителям европейский выбор.
Wero будет не просто конкурировать с гигантами-старожиллами
Эксперты обращают внимание на то, что Wero точно не сможет сразу сравняться с Visa и Mastercard, которые ежегодно обрабатывают десятки триллионов долларов в разных уголках мира.
Что важно понимать, в 2023 году эти компании обработали 14,8 триллиона долларов и около 9 триллионов долларов соответственно, получая комиссию по обработке транзакций.
По словам разработчиков, услуги Wero будут доступны как через собственное приложение, так и через платформы кредиторов-участников.
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