Украине приходится сталкиваться с компаниями-посредниками при закупке вооружений и боеприпасов, которые в разы завышают закупочные цены.

Как посредники зарабатывают на продаже вооружений Украине

По словам основателя и руководителя Агентства оборонных закупок, юриста Владимира Пикузо, Украина покупает большое количество западных вооружений, однако украинские военные также нуждаются в оружии, которое не производят страны НАТО.

В частности Пикузо и его компания ищет советское оружие по всему миру, в первую очередь нестандартные боеприпасы.

Предложение ограничено, на рынке доминируют посредники и спекулянты, а запасы быстро истощаются как Россией, так и Украиной, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Пикузо подчеркнул, что производство таких боеприпасов странами НАТО почти не осуществляется. Хотя Чехия, Болгария, Румыния и Словакия сейчас возобновляют производство.

Украина хотела бы сотрудничать с производителями вооружений без посредников и пыталась наладить другие пути поставок.

По словам одного из собеседников издания, он и его партнеры неоднократно пытались убедить производителей из Швеции и Норвегии запустить производственные линии, однако получили отказ из-за высокой стоимости инвестиций и отсутствия достаточного уровня прибыльности.

В этой связи Украина вынуждена была обращаться к посредникам в разных уголках мира.

По словам Пикузо, другого выбора просто не было.

Когда вы пытаетесь купить Mercedes Benz... вы хотите получить товар напрямую, но на заводе вам говорят, что вы его не получите. Так же и на рынке оружия. Конечно, я не говорю, что на этом рынке нет коррупции, но мы должны понимать, какие риски, связанные с коррупцией, являются критическими, а какие - приемлемыми, - объясняет руководитель Агентства оборонных закупок. Поделиться

По его словам, Украина никогда не занималась подкупом должностных лиц или агентов в других странах.

В то же время Пикузо признал, что теневой рынок торговли оружием имеет свои преимущества.

Я не буду называть конкретные страны... но во многих странах их коррупция является нашим союзником. В этих странах мы иногда делаем то, что запрещено их законодательством, – признал Пикузо. Поделиться

Как Украина закупает вооружение, несмотря на официальный запрет ряда стран

В качестве примера он рассказал, как его агентство пыталось закупить критически важную партию боеприпасов, экспорт которых был запрещен правительством этой страны.

Мы получаем категорический отказ, но потом нам звонят по телефону и советуют прислать письмо о намерениях определенной компании-посреднику, возможно, даже не в этой стране. Когда мы посылаем письмо о намерениях и нам предоставляют проект контракта, мы сразу получаем разрешение на поставку этой партии в Украину. Мы понимаем, что это не удивительно, что какой-то конкретный посредник может доставить то, что было полностью ограничено правительством, – рассказывает Пикузо. Поделиться

По информации журналистов издания, сейчас для Украины проблема понимания поставщиков, что они могут диктовать условия по цене и пытаются максимально ее поднять.

Полученный от представителей Украины список вооружений демонстрирует авторам материала, что стоимость многих ключевых видов вооружений за время войны выросла почти в шесть раз.

В частности, 122-мм советские ракеты "Град" в начале войны посредники продавали по 900 долларов за снаряд, а сейчас просят 6 тыс., а Украина получает их по 4 тыс. 700.

Другие боеприпасы, такие как 152-мм снаряды для гаубиц Д20, дальнобойной артиллерии, подскочили с 1,2 тыс. до 5,7 тыс. долларов.

Украине пока удается заключать сделки за половину этой цены, но вскоре у нее может не остаться иного выбора, кроме согласиться, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Пикузо считает, что наиболее очевидной причиной роста цен кажется голая спекуляция.

Собеседник добавил, что некоторые поставщики и владельцы складов придерживают свой товар, потому что знают, что через пол года цены удвоятся.