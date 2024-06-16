Украине приходится сталкиваться с компаниями-посредниками при закупке вооружений и боеприпасов, которые в разы завышают закупочные цены.
Главные тезисы
- Посредники зарабатывают огромные деньги на продаже вооружений Украине, завышая закупочные цены в разы.
- Дефицит и риск коррупции заставляют Украину обращаться к посредникам для приобретения необходимых ресурсов.
- Спекуляция и хранение товара для будущего повышения цен являются основными причинами роста цен на вооружение для Украины.
- Украине трудно заключать сделки без посредников из-за дефицита и завышения цен на вооружение, что часто приводит к вынужденным компромиссам.
- Посредники и спекулянты оказывают значительное влияние на процессы закупок вооружений, порой нарушая законы и ограничения государств.
Как посредники зарабатывают на продаже вооружений Украине
По словам основателя и руководителя Агентства оборонных закупок, юриста Владимира Пикузо, Украина покупает большое количество западных вооружений, однако украинские военные также нуждаются в оружии, которое не производят страны НАТО.
В частности Пикузо и его компания ищет советское оружие по всему миру, в первую очередь нестандартные боеприпасы.
Пикузо подчеркнул, что производство таких боеприпасов странами НАТО почти не осуществляется. Хотя Чехия, Болгария, Румыния и Словакия сейчас возобновляют производство.
Украина хотела бы сотрудничать с производителями вооружений без посредников и пыталась наладить другие пути поставок.
По словам одного из собеседников издания, он и его партнеры неоднократно пытались убедить производителей из Швеции и Норвегии запустить производственные линии, однако получили отказ из-за высокой стоимости инвестиций и отсутствия достаточного уровня прибыльности.
В этой связи Украина вынуждена была обращаться к посредникам в разных уголках мира.
По словам Пикузо, другого выбора просто не было.
По его словам, Украина никогда не занималась подкупом должностных лиц или агентов в других странах.
В то же время Пикузо признал, что теневой рынок торговли оружием имеет свои преимущества.
Как Украина закупает вооружение, несмотря на официальный запрет ряда стран
В качестве примера он рассказал, как его агентство пыталось закупить критически важную партию боеприпасов, экспорт которых был запрещен правительством этой страны.
По информации журналистов издания, сейчас для Украины проблема понимания поставщиков, что они могут диктовать условия по цене и пытаются максимально ее поднять.
Полученный от представителей Украины список вооружений демонстрирует авторам материала, что стоимость многих ключевых видов вооружений за время войны выросла почти в шесть раз.
В частности, 122-мм советские ракеты "Град" в начале войны посредники продавали по 900 долларов за снаряд, а сейчас просят 6 тыс., а Украина получает их по 4 тыс. 700.
Другие боеприпасы, такие как 152-мм снаряды для гаубиц Д20, дальнобойной артиллерии, подскочили с 1,2 тыс. до 5,7 тыс. долларов.
Пикузо считает, что наиболее очевидной причиной роста цен кажется голая спекуляция.
Собеседник добавил, что некоторые поставщики и владельцы складов придерживают свой товар, потому что знают, что через пол года цены удвоятся.
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