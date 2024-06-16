Україні доводиться мати справу із компаніями-посередниками під час закупівлі озброєнь та боєприпасів, які в рази завищують закупівельні ціни.

Як посередники заробляють на продажі озброєнь Україні

За словами засновника та керівника Агенції оборонних закупівель, юриста Володимира Пікузо, Україна купує велику кількість західних озброєнь, однак українські військові також потребують зброї, яку не виробляють країни НАТО.

Зокрема, Пікузо та його компанія шукає радянську зброю по всьому світу, у першу чергу нестандартні боєприпаси.

Пропозиція обмежена, на ринку домінують посередники і спекулянти, а запаси швидко виснажуються як Росією, так і Україною, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Пікузо підкреслив, виробництво таких боєприпасів країнами НАТО майже не здійснюється. Хоча Чехія, Болгарія, Румунія і Словаччина зараз відновлюють виробництво.

При цьому Україна хотіла б співпрацювати із виробниками озброєнь без посередників і пробувала налагодити інші шляхи поставок.

За словами одного зі співрозмовників видання, він та його партнери неодноразово намагались переконати виробників зі Швеції та Норвегії запустити виробничі лінії, однак отримали відмову з причини високої вартості інвестицій і відсутність достатнього рівня прибутковості.

У зв’язку з цим Україна змушена була звертатись до посередників у різних куточках світу.

За словами Пікузо, іншого вибору просто не було.

Коли ви намагаєтеся купити Mercedes Benz..., ви хочете отримати товар безпосередньо, але на заводі вам кажуть, що ви його не отримаєте. Так само і на ринку зброї. Звичайно, я не кажу, що на цьому ринку немає корупції, але ми повинні розуміти, які ризики, пов'язані з корупцією, є критичними, а які - прийнятними, - пояснює керівник Агенції оборонних закупівель Поширити

За його словами, Україна ніколи не займалась підкупом посадовців або агентів в інших країнах.

Водночас Пікузо визнав, що тіньовий ринок торгівлі зброєю має свої переваги.

Я не буду називати конкретні країни... але в багатьох таких країнах їхня корупція є нашим союзником. У цих країнах ми іноді робимо те, що заборонено їхнім законодавством, - визнав Пікузо. Поширити

Як Україна закуповує озброєння попри офіційну заборону низки країн

У якості прикладу він розповів, як його агенція намагалась закупити критично важливу партію боєприпасів, експорт яких був заборонений урядом цієї країни.

Ми отримуємо категоричну відмову, але потім нам телефонують і радять надіслати лист про наміри певній компанії-посереднику, можливо, навіть не в цій країні. Коли ми надсилаємо лист про наміри і нам надають проект контракту, ми одразу отримуємо дозвіл на поставку цієї партії в Україну. Ми розуміємо, що це не диво, що якийсь конкретний посередник може доставити те, що було повністю обмежено урядом, - розповідає Пікузо. Поширити

За інформацією журналістів видання, наразі для України є проблемою розуміння поставників, що вони можуть диктувати умови щодо ціни і намагаються максимально її підняти.

Отриманий від представників України список озброєнь демонструє авторам матеріалу, що вартість багатьох ключових видів озброєнь за час війни зросла майже в шість разів.

Зокрема, 122-мм радянські ракети "Град" на початку війни посередники продавали по 900 доларів за снаряд, а зараз просять 6 тис , а Україна отримує їх по 4 тис 700.

Інші боєприпаси, такі як 152-мм снаряди для гаубиць Д20, далекобійної артилерії, підскочили з 1,2 тис до 5, 7 тис доларів.

Україні поки що вдається укладати угоди за половину цієї ціни, але незабаром у неї може не залишитися іншого вибору, окрім як погодитися, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Пікузо вважає, що найочевиднішою причиною зростання цін здається гола спекуляція.

Співбесідник додав, що деякі постачальники та власники складів притримують свій товар, бо знають, що через пів року ціни подвояться.