Україні доводиться мати справу із компаніями-посередниками під час закупівлі озброєнь та боєприпасів, які в рази завищують закупівельні ціни.
Головні тези:
- Посередники заробляють величезні гроші на продажу озброєнь Україні, завищуючи закупівельні ціни у рази.
- Дефіцит деяких боєприпасів та ризики від корупції змушують Україну звертатися до посередників для отримання озброєнь.
- Посередники штучно підвищують ціни на озброєння для України, що ставить країну перед вибором придбати за завищеними вартостями або залишитися без необхідних ресурсів.
- Україні важко укладати угоди без посередників через дефіцит та завищення цін на озброєння.
- Зростання цін на озброєння у рази пояснюється спекуляцією та зберіганням товару для майбутнього підвищення цін.
Як посередники заробляють на продажі озброєнь Україні
За словами засновника та керівника Агенції оборонних закупівель, юриста Володимира Пікузо, Україна купує велику кількість західних озброєнь, однак українські військові також потребують зброї, яку не виробляють країни НАТО.
Зокрема, Пікузо та його компанія шукає радянську зброю по всьому світу, у першу чергу нестандартні боєприпаси.
Пікузо підкреслив, виробництво таких боєприпасів країнами НАТО майже не здійснюється. Хоча Чехія, Болгарія, Румунія і Словаччина зараз відновлюють виробництво.
При цьому Україна хотіла б співпрацювати із виробниками озброєнь без посередників і пробувала налагодити інші шляхи поставок.
За словами одного зі співрозмовників видання, він та його партнери неодноразово намагались переконати виробників зі Швеції та Норвегії запустити виробничі лінії, однак отримали відмову з причини високої вартості інвестицій і відсутність достатнього рівня прибутковості.
У зв’язку з цим Україна змушена була звертатись до посередників у різних куточках світу.
За словами Пікузо, іншого вибору просто не було.
За його словами, Україна ніколи не займалась підкупом посадовців або агентів в інших країнах.
Водночас Пікузо визнав, що тіньовий ринок торгівлі зброєю має свої переваги.
Як Україна закуповує озброєння попри офіційну заборону низки країн
У якості прикладу він розповів, як його агенція намагалась закупити критично важливу партію боєприпасів, експорт яких був заборонений урядом цієї країни.
За інформацією журналістів видання, наразі для України є проблемою розуміння поставників, що вони можуть диктувати умови щодо ціни і намагаються максимально її підняти.
Отриманий від представників України список озброєнь демонструє авторам матеріалу, що вартість багатьох ключових видів озброєнь за час війни зросла майже в шість разів.
Зокрема, 122-мм радянські ракети "Град" на початку війни посередники продавали по 900 доларів за снаряд, а зараз просять 6 тис , а Україна отримує їх по 4 тис 700.
Інші боєприпаси, такі як 152-мм снаряди для гаубиць Д20, далекобійної артилерії, підскочили з 1,2 тис до 5, 7 тис доларів.
Пікузо вважає, що найочевиднішою причиною зростання цін здається гола спекуляція.
Співбесідник додав, що деякі постачальники та власники складів притримують свій товар, бо знають, що через пів року ціни подвояться.
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