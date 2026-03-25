Мозковий чип Neuralink дозволив людині "говорити" силою думки — відео

Мозковий чип Neuralink дозволив людині з бічним аміотрофічним склерозом перетворити мозкові сигнали на слова, які тоді озвучують за допомогою комп'ютерної програми.

Neuralink дозволив пацієнту перетворити мозковий сигнал на слова

Компанія Ілона Маска випустила відео з демонстрацією можливості чипа N1, який Кеннету Шоку встановили у січні 2026 року.

Він хворіє на бічний аміотрофічний склероз (БАС) – нейродегенеративне захворювання, що позбавляє людей здатності ходити та розмовляти. Допоки раніше завдяки такому імпланту можна було керувати мишею комп'ютера чи роботичною рукою, тепер він дозволив розмовляти силою думки.

Neuralink розповідає, що імплант зчитує певні сигнали мозку та зіставляє їх зі словами, які він хоче вимовляти.

Є певні ділянки мозку, що активуються та генерують сигнали, які надходять до м'язів рота, язика та гортані.

На відео показали, як імплант у парі з програним забезпеченням фіксує мозкові сигнали та зіставляє їх із "фонемами" – найменшими одиницями мовного звуку. Інженер Neuralink Скайлер Гранатір пояснює, що Шоку спершу підказували кілька речень, які він мав спробувати вимовити, щоб зіставити нейронні імпульси з конкретними словами.

На першому етапі він голосно промовляв зразки речень, а вже на другому промовляв їх беззвучно, лише рухаючи губами. На третьому етапі ПЗ Neuralink змогло розпізнавати мовлення Шока без будь-яких рухів рота.

Мета полягає у тому, щоб він міг просто мати намір рухати ротом, а наш нейрокомп'ютерний інтерфейс (НКІ) декодував його мовлення.

Цей тест є частиною "клінічного випробування VOICE", а широко доступною нова технологія стане лише через кілька років. Процес декодування, зокрема, потребує доопрацювання, зокрема для підвищення швидкості, оскільки зараз для зчитування сигналів може знадобитися кілька хвилин.