Мозковий чип Neuralink дозволив людині "говорити" силою думки — відео

Мозковий чип Neuralink дозволив людині з бічним аміотрофічним склерозом перетворити мозкові сигнали на слова, які тоді озвучують за допомогою комп'ютерної програми.
Головні тези:
- Мозковий чип Neuralink дозволяє людині з бічним аміотрофічним склерозом перетворювати мозкові сигнали на слова за допомогою сили думки.
- Установлений Neuralink імплант N1 дозволив пацієнту розмовляти лише за допомогою мозкових сигналів, надсилаючи їх до м'язів рота, язика та гортані.
Neuralink дозволив пацієнту перетворити мозковий сигнал на слова
Компанія Ілона Маска випустила відео з демонстрацією можливості чипа N1, який Кеннету Шоку встановили у січні 2026 року.
Neuralink розповідає, що імплант зчитує певні сигнали мозку та зіставляє їх зі словами, які він хоче вимовляти.
Є певні ділянки мозку, що активуються та генерують сигнали, які надходять до м'язів рота, язика та гортані.
На відео показали, як імплант у парі з програним забезпеченням фіксує мозкові сигнали та зіставляє їх із "фонемами" – найменшими одиницями мовного звуку. Інженер Neuralink Скайлер Гранатір пояснює, що Шоку спершу підказували кілька речень, які він мав спробувати вимовити, щоб зіставити нейронні імпульси з конкретними словами.
На першому етапі він голосно промовляв зразки речень, а вже на другому промовляв їх беззвучно, лише рухаючи губами. На третьому етапі ПЗ Neuralink змогло розпізнавати мовлення Шока без будь-яких рухів рота.
Цей тест є частиною "клінічного випробування VOICE", а широко доступною нова технологія стане лише через кілька років. Процес декодування, зокрема, потребує доопрацювання, зокрема для підвищення швидкості, оскільки зараз для зчитування сигналів може знадобитися кілька хвилин.
Ми збираємося продовжувати покращувати якість датчиків, їх кількість. Ми хочемо створити систему, яка передає сигнал безпосередньо від мозку до голосу в режимі реального часу.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-