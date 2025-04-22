Neuralink обіцяє незрячим зір, що перевершить людський

Американська компанія Neuralink, яка належить мільярдеру Ілону Маску, активно працює над технологією, яка здатну повернути зір повністю незрячим людям. На переконання команди Маска, вона може перевершити можливості звичайного людського ока.
Головні тези:
- Інновація передбачає пряме підключення до зорової кори мозку.
- Компанія Neuralink вже продемонструвала успішність передачі сигналів між мозком і комп'ютером.
Ілон Маск обіцяє новий прорив
За словами американського мільярдера, його інновація базується на прямому підключенні до зорової кори мозку, в обхід пошкоджених очей і зорових нервів.
Що важливо розуміти, платформа Neuralink уже підтвердила свою здатність передавати сигнали між мозком і комп'ютером.
Компанія Маска успішно створює чіпи, які дають можливість паралізованим людям керувати електронікою силою думки.
Ба більше, не так давно команда Neuralink заявила про готовність провести першу операцію з імплантації свого нового мозкового чипа Blindsight. Це має статися до кінця 2025 року.
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