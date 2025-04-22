Neuralink обіцяє незрячим зір, що перевершить людський

Американська компанія Neuralink, яка належить мільярдеру Ілону Маску, активно працює над технологією, яка здатну повернути зір повністю незрячим людям. На переконання команди Маска, вона може перевершити можливості звичайного людського ока.

Ілон Маск обіцяє новий прорив

За словами американського мільярдера, його інновація базується на прямому підключенні до зорової кори мозку, в обхід пошкоджених очей і зорових нервів.

На перших етапах якість зображення нагадуватиме перші покоління комп'ютерної графіки, але в підсумку технологія дійде до надлюдського рівня. Ілон Маск Американський мільярдер

With @Neuralink interfacing directly to the visual cortex, even those who are completely blind will be able to see again.



Computer vision will be limited at first, like early computer graphics, but ultimately will exceed the best human eyes. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2025

Що важливо розуміти, платформа Neuralink уже підтвердила свою здатність передавати сигнали між мозком і комп'ютером.

Компанія Маска успішно створює чіпи, які дають можливість паралізованим людям керувати електронікою силою думки.

Ба більше, не так давно команда Neuralink заявила про готовність провести першу операцію з імплантації свого нового мозкового чипа Blindsight. Це має статися до кінця 2025 року.