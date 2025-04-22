Neuralink обещает слепым зрение, которое превзойдет человеческое
Категория
Технологии
Дата публикации

Neuralink обещает слепым зрение, которое превзойдет человеческое

Илон Маск обещает новый прорыв
Читати українською
Источник:  online.ua

Американская компания Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, активно работает над технологией, способной вернуть зрение полностью слепым людям.

Главные тезисы

  • Инновация подразумевает прямое подключение к зрительной коре мозга.
  • Компания Neuralink уже продемонстрировала успеваемость передачи сигналов между мозгом и компьютером.

Илон Маск обещает новый прорыв

По словам американского миллиардера, его инновация базируется на прямом подключении к зрительной коре мозга, в обход поврежденных глаз и зрительных нервов.

На первых этапах качество изображения будет напоминать первое поколение компьютерной графики, но в итоге технология дойдет до сверхчеловеческого уровня.

Илон Маск

Илон Маск

Американский миллиардер

Что важно понимать, платформа Neuralink уже подтвердила свою способность передавать сигналы между мозгом и компьютером.

Компания Маска успешно создает чипы, позволяющие парализованным людям управлять электроникой силой мысли.

Более того, не так давно команда Neuralink заявила о готовности провести первую операцию по имплантации своего нового мозгового чипа Blindsight. Это должно произойти до конца 2025 года.

Проект может стать подлинным прорывом не только в неврологии и офтальмологии, но и во всей сфере биотехнологий.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Маск рассорились из-за новых пошлин
Маск разочаровался в тарифной политике Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Компания OpenAI будет судиться с Маском из-за преследования — что известно
Маск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Легион малышей". Маск ищет будущих мам для своих детей через соцсети
Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?