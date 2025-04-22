Neuralink обещает слепым зрение, которое превзойдет человеческое

Илон Маск обещает новый прорыв

По словам американского миллиардера, его инновация базируется на прямом подключении к зрительной коре мозга, в обход поврежденных глаз и зрительных нервов.

На первых этапах качество изображения будет напоминать первое поколение компьютерной графики, но в итоге технология дойдет до сверхчеловеческого уровня. Илон Маск Американский миллиардер

With @Neuralink interfacing directly to the visual cortex, even those who are completely blind will be able to see again.



Computer vision will be limited at first, like early computer graphics, but ultimately will exceed the best human eyes. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2025

Что важно понимать, платформа Neuralink уже подтвердила свою способность передавать сигналы между мозгом и компьютером.

Компания Маска успешно создает чипы, позволяющие парализованным людям управлять электроникой силой мысли.

Более того, не так давно команда Neuralink заявила о готовности провести первую операцию по имплантации своего нового мозгового чипа Blindsight. Это должно произойти до конца 2025 года.