Neuralink обещает слепым зрение, которое превзойдет человеческое

Американская компания Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, активно работает над технологией, способной вернуть зрение полностью слепым людям.
Главные тезисы
- Инновация подразумевает прямое подключение к зрительной коре мозга.
- Компания Neuralink уже продемонстрировала успеваемость передачи сигналов между мозгом и компьютером.
Илон Маск обещает новый прорыв
По словам американского миллиардера, его инновация базируется на прямом подключении к зрительной коре мозга, в обход поврежденных глаз и зрительных нервов.
Что важно понимать, платформа Neuralink уже подтвердила свою способность передавать сигналы между мозгом и компьютером.
Компания Маска успешно создает чипы, позволяющие парализованным людям управлять электроникой силой мысли.
Более того, не так давно команда Neuralink заявила о готовности провести первую операцию по имплантации своего нового мозгового чипа Blindsight. Это должно произойти до конца 2025 года.
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