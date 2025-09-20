Нейроімплант від Neuralink вміє читати думки людини
Нейроімплант від Neuralink вміє читати думки людини

Що відомо про нейроімплант від Neuralink
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися Bloomberg, компанія Neuralink, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, наступного місяця розпочне клінічні випробування нового нейроімпланта. Він може не лише зчитувати думки людини, а й також переводити їх в текст.

Головні тези:

  • Компанія має плани до 2030 року чипізувати навіть здорових людей.
  • Хоча технологія обіцяє революційні зміни у спілкуванні, вона також має свої недоліки.

Що відомо про нейроімплант від Neuralink

Ця розробка повинна допомогти пацієнтам із важкими порушеннями мовлення, до прикладу після інсульту або при нейродегенеративних захворюваннях.

Якщо ви уявляєте, що говорите щось, ми зможемо це вловити, — обіцяє команда Neuralink.

Станом на сьогодні не розголошується кількість пацієнтів, які будуть брати участь у випробування нового імпланта, однак уже до 2030 року компанія має намір розпочати чипізацію здорових людей.

Вони отримають унікальну можливість силою думки керувати комп'ютерами та спілкуватися "телепатично", зокрема з чат-ботами.

Ба більше, наголошується, що цей процес буде відбуватися "навіть швидше, ніж якби доводилося вимовляти слова".

Попри це, Neuralink відверто зізнається, що є ще багато прогалин, над якими потрібно продовжувати працвати.

До прикладу, вказаний чип поки не допоможе виконувати повсякденні завдання: вмикати музику або телевізор "силою думки", а також грати у ігри.

Що цікаво, Ілон Маск уже підтвердив, що має намір імплантувати нейрочип і собі.

