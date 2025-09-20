Нейроимплант от Neuralink умеет читать мысли человека

Как удалось узнать Bloomberg, компания Neuralink, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, в следующем месяце приступит к клиническим испытаниям нового нейроимпланта. Он может не только считывать мысли человека, но и переводить их в текст.

Что известно о нейроимпланте от Neuralink

Эта разработка должна помочь пациентам с тяжелыми нарушениями речи, например после инсульта или при нейродегенеративных заболеваниях.

Если вы представляете что говорите что-то, мы сможем это уловить, — обещает команда Neuralink.

По состоянию на сегодняшний день не разглашается количество пациентов, которые будут участвовать в испытании нового импланта, однако уже к 2030 году компания намерена начать чипизацию здоровых людей.

Они получат уникальную возможность силой мысли управлять компьютерами и общаться "телепатически", в том числе с чат-ботами.

Более того, указано, что этот процесс будет происходить "даже быстрее, чем если бы приходилось произносить слова".

Несмотря на это, Neuralink откровенно признается, что есть еще много пробелов, над которыми нужно продолжать работать.

К примеру, указанный чип пока не поможет выполнять повседневные задания: включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в игры.

Что интересно, Илон Маск уже подтвердил, что намерен имплантировать нейрочип и себе.