Нейроимплант от Neuralink умеет читать мысли человека
Категория
Технологии
Дата публикации

Нейроимплант от Neuralink умеет читать мысли человека

Что известно о нейроимпланте от Neuralink
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg, компания Neuralink, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, в следующем месяце приступит к клиническим испытаниям нового нейроимпланта. Он может не только считывать мысли человека, но и переводить их в текст.

Главные тезисы

  • У компании есть планы до 2030 года чипизировать даже здоровых людей.
  • Хотя технология обещает революционные изменения в общении, она также имеет свои недостатки.

Что известно о нейроимпланте от Neuralink

Эта разработка должна помочь пациентам с тяжелыми нарушениями речи, например после инсульта или при нейродегенеративных заболеваниях.

Если вы представляете что говорите что-то, мы сможем это уловить, — обещает команда Neuralink.

По состоянию на сегодняшний день не разглашается количество пациентов, которые будут участвовать в испытании нового импланта, однако уже к 2030 году компания намерена начать чипизацию здоровых людей.

Они получат уникальную возможность силой мысли управлять компьютерами и общаться "телепатически", в том числе с чат-ботами.

Более того, указано, что этот процесс будет происходить "даже быстрее, чем если бы приходилось произносить слова".

Несмотря на это, Neuralink откровенно признается, что есть еще много пробелов, над которыми нужно продолжать работать.

К примеру, указанный чип пока не поможет выполнять повседневные задания: включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в игры.

Что интересно, Илон Маск уже подтвердил, что намерен имплантировать нейрочип и себе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине будут развивать космические технологии — Минобороны создало новое управление
космос
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские компании похищают украинские БПЛА-технологии
Украинские БПЛА-технологии постоянно пытаются украсть
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Какие технологии находятся на пике популярности в производстве боевых дронов — ответ эксперта
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?