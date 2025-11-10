Пацієнт Neuralink з чипом-імплантом зміг керувати дроном "силою думки" — відео
Пацієнт Neuralink з чипом-імплантом зміг керувати дроном "силою думки" — відео

Neuralink Ілона Маска оголосила про новий етап у застосуванні своїх нейроімплантів. Пацієнт компанії, Алекс Конлі, з травмою хребта зміг контролювати радіокеровану модель літака, "під'єднавши" свій розум до контролера.

  • Пацієнт Neuralink з травмою хребта зміг керувати дроном за допомогою думки, підключивши свій розум до радіокерованого літака через імплантований нейрочип.
  • Neuralink імплантувала нейрочbпи вже 12 людям, які успішно грають у комп'ютерні ігри, пишуть текст та можуть керувати електронікою силами своїх мозків.

Пацієнт Neuralink навчився керувати моделлю літака силою думки

Повідомляється, що чоловік пішов далі простого управління: використовуючи імплантований нейрочип, йому вдалося самостійно написати код для Arduino, який забезпечив інтеграцію інтерфейсу "мозок-комп'ютер" із системою управління дроном.

Ролик із демонстрацією можливостей Neuralink досить швидко завірусився — за добу він набрав понад 1 мільйон переглядів у X.

У жовтні 2025 року Neuralink розповідала, що Конлі навчився керувати роборукою і "вперше за багато років" самостійно приймає їжу і виконує побутові завдання.

На сьогодні Neuralink імплантувала імпланти вже 12 людям: силою думки вони грають у комп'ютерні ігри, набирають текст та потенційно можуть керувати будь-якою електронікою. Причому поступово це вдається робити все швидше й ефективніше.

У майбутньому Ілон Маск планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

