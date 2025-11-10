Пациент Neuralink с чипом-имплантом смог управлять дроном "силой мысли" — видео
Пациент Neuralink с чипом-имплантом смог управлять дроном "силой мысли" — видео

Neuralink
Источник:  online.ua

Neuralink Илона Маска объявила о новом этапе в применении своих нейроимплантов. Пациент компании Алекс Конли с травмой позвоночника смог контролировать радиоуправляемую модель самолета, "подключив" свой ум к контроллеру.

Главные тезисы

  • Пациент Neuralink с травмой позвоночника управляет дроном “силой мысли”, благодаря имплантированному нейрочипу.
  • 12 людям уже имплантировано Neuralink, и они успешно управляют электроникой силой своих мозгов.

Пациент Neuralink научился управлять моделью самолета силой мысли

Сообщается, что мужчина пошел дальше простого управления: используя имплантированный нейрочип, ему удалось самостоятельно написать код для Arduino, обеспечивший интеграцию интерфейса "мозг-компьютер" с системой управления дроном.

Ролик с демонстрацией возможностей Neuralink довольно быстро завирусился — в сутки он набрал более 1 миллиона просмотров в X.

В октябре 2025 года Neuralink рассказывала, что Конли научился руководить роборукой и "впервые за многие годы" самостоятельно принимает пищу и выполняет бытовые задания.

На сегодняшний день Neuralink имплантировала импланты уже 12 людям: силой мысли они играют в компьютерные игры, набирают текст и потенциально могут управлять любой электроникой. Причем постепенно это удается делать быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск планирует имплантировать нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух и даже заставить мозг работать эффективнее.

