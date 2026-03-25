Мозговой чип Neuralink позволил человеку "говорить" силой мысли — видео

Мозговой чип Neuralink позволил человеку с боковым амиотрофическим склерозом превратить мозговые сигналы в слова, которые тогда озвучиваются с помощью компьютерной программы.
Главные тезисы
- Чип Neuralink позволяет человеку с БАС превращать мозговые сигналы в слова.
- Видео демонстрирует работу импланта N1 в разговорном процессе.
- Имплант считывает сигналы мозга и преобразует их в речь пациента.
Компания Илона Маска выпустила видео с демонстрацией возможности чипа N1, который Кеннет Шоку установили в январе 2026 года.
Neuralink рассказывает, что имплант считывает некоторые сигналы мозга и сопоставляет их со словами, которые он хочет произносить.
Есть определенные участки мозга, которые активируются и генерируют сигналы, поступающие в мышцы рта, языка и гортани.
На видео показали, как имплант в паре с проигранным обеспечением фиксирует мозговые сигналы и сопоставляет их с "фонемами" — наименьшими единицами речевого звука. Инженер Neuralink Скайлер Гранатир объясняет, что Шоку сначала подсказывали несколько предложений, которые он попытался произнести, чтобы сопоставить нейронные импульсы с конкретными словами.
На первом этапе он громко произносил образцы предложений, а уже на втором произносил их беззвучно, лишь двигая губами. На третьем этапе ПО Neuralink смогло распознавать речь Шока без каких-либо движений рта.
Этот тест является частью "клинического испытания VOICE", а широко доступной новая технология станет только через несколько лет. Процесс декодирования, в частности, требует доработки, в частности для повышения скорости, поскольку сейчас для считывания сигналов может потребоваться несколько минут.
Мы собираемся продолжать улучшать качество датчиков, их количество. Мы хотим создать систему, передающую сигнал непосредственно от мозга к голосу в режиме реального времени.
