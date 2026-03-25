Мозговой чип Neuralink позволил человеку "говорить" силой мысли — видео
Источник:  Neuralink

Мозговой чип Neuralink позволил человеку с боковым амиотрофическим склерозом превратить мозговые сигналы в слова, которые тогда озвучиваются с помощью компьютерной программы.

Neuralink позволил пациенту превратить мозговой сигнал в слова

Компания Илона Маска выпустила видео с демонстрацией возможности чипа N1, который Кеннет Шоку установили в январе 2026 года.

Он болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — нейродегенеративное заболевание, лишающее людей способности ходить и разговаривать. Пока раньше, благодаря такому импланту, можно было управлять мышью компьютера или рабочей рукой, теперь он позволил разговаривать силой мысли.

Neuralink рассказывает, что имплант считывает некоторые сигналы мозга и сопоставляет их со словами, которые он хочет произносить.

Есть определенные участки мозга, которые активируются и генерируют сигналы, поступающие в мышцы рта, языка и гортани.

На видео показали, как имплант в паре с проигранным обеспечением фиксирует мозговые сигналы и сопоставляет их с "фонемами" — наименьшими единицами речевого звука. Инженер Neuralink Скайлер Гранатир объясняет, что Шоку сначала подсказывали несколько предложений, которые он попытался произнести, чтобы сопоставить нейронные импульсы с конкретными словами.

На первом этапе он громко произносил образцы предложений, а уже на втором произносил их беззвучно, лишь двигая губами. На третьем этапе ПО Neuralink смогло распознавать речь Шока без каких-либо движений рта.

Цель состоит в том, чтобы он мог просто намереваться двигать ртом, а наш нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) декодировал его речь.

Этот тест является частью "клинического испытания VOICE", а широко доступной новая технология станет только через несколько лет. Процесс декодирования, в частности, требует доработки, в частности для повышения скорости, поскольку сейчас для считывания сигналов может потребоваться несколько минут.

Мы собираемся продолжать улучшать качество датчиков, их количество. Мы хотим создать систему, передающую сигнал непосредственно от мозга к голосу в режиме реального времени.

