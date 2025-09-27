МПК дозволив Росії та Білорусі виступати під своїми прапорами
МПК дозволив Росії та Білорусі виступати під своїми прапорами

Під час Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі проголосували не підтримувати відсторонення Національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії. Так, країни-агресорки отримали можливість знову виступати під своїми прапорами.

  • Рішення МПК означає повне відновлення прав та привілеїв НПК Білорусі та Росії у складі організації.
  • Питання про відсторонення країн-агресорок було розглянуто у контексті порушення їхніх конституційних членських зобов'язань.

Пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету звертає увагу на те, що Росія та Білорусь були частково відсторонені на Генеральній асамблеї МПК 2023 року за порушення їхніх конституційних членських зобов’язань.

Це рішення означає, що НПК Білорусі та НПК Росії тепер відновлюють усі свої права та привілеї членства в МПК відповідно до Конституції МПК, — йдеться в заяві.

Окрім того, стверджується, що організація налаштована працювати з цими двома задіяними членами над тим, щоб якомога швидше організувати практичні заходи для цього.

Що важливо розуміти, організації-члени МПК спершу проголосували проти пропозиції повністю відсторонити НПК Росії (111 за, 55 проти при 11 утриманнях).

Згодом вони проголосували проти пропозиції частково відсторонити НПК Росії (91–77 при 8 утриманнях), що означає, що НПК РФ відновив свої повні права членства в МПК.

