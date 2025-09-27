МПК разрешил России и Беларуси выступать под своими флагами
МПК разрешил России и Беларуси выступать под своими флагами

Что известно о циничном решении МПК
В ходе Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле проголосовали не поддерживать отстранение Национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России. Так, страны-агрессорки получили возможность снова выступать под своими флагами.

Главные тезисы

  • Решение МПК означает полное восстановление прав и привилегий НПК Беларуси и России в составе организации.
  • Вопрос об отстранении стран-агрессорок был рассмотрен в контексте нарушения их конституционных членских обязательств.

Что известно о циничном решении МПК

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета обращает внимание на то, что Россия и Беларусь были частично отстранены на Генеральной ассамблее МПК 2023 за нарушение их конституционных членских обязательств.

Это решение означает, что НПК Беларуси и НПК России теперь восстанавливают все свои права и привилегии членства в МПК в соответствии с Конституцией МПК, — сказано в заявлении.

Кроме того, утверждается, что организация настроена работать с двумя задействованными членами над тем, чтобы как можно скорее организовать практические мероприятия для этого.

Что важно понимать, организации-члены МПК сначала проголосовали против предложения полностью отстранить НПК России (111 за, 55 против при 11 удержаниях).

Впоследствии они проголосовали против предложения частично отстранить НПК России (91–77 при 8 удержаниях), что означает, что НПК РФ восстановил свои полномочия членства в МПК.

