Олимпийские Игры 2028. МОК готовит неожиданное решение

Согласно данным издания The Independent, исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) намерен вернуть бокс в программу Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Главные тезисы
- Сейчас бокс не включен в олимпийскую программу из-за громких скандалов.
- Возобновление олимпийского статуса бокса будет решено после голосования исполнительного совета МОК.
Бокс хотят вернуть в программу Олимпиады
МОК сможет реализовать свое решение после создания нового мирового руководящего органа этого вида спорта.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день бокс официально не включен в олимпийскую программу для Лос-Анджелеса.
Он был исключен на фоне громких скандалов вокруг руководящего органа этого вида спорта и споров о гендерном тесте.
Как удалось узнать журналистам, уже в ближайшие дни состоится голосование по вопросу одобрения предложения исполнительного совета.
Если они проголосуют за, бокс станет частью игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, и его олимпийский статус будет восстановлен.
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