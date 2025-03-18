Олимпийские Игры 2028. МОК готовит неожиданное решение
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Спорт
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Олимпийские Игры 2028. МОК готовит неожиданное решение

Бокс хотят вернуть в программу Олимпиады
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Источник:  The Independent

Согласно данным издания The Independent, исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) намерен вернуть бокс в программу Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Главные тезисы

  • Сейчас бокс не включен в олимпийскую программу из-за громких скандалов.
  • Возобновление олимпийского статуса бокса будет решено после голосования исполнительного совета МОК.

Бокс хотят вернуть в программу Олимпиады

МОК сможет реализовать свое решение после создания нового мирового руководящего органа этого вида спорта.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день бокс официально не включен в олимпийскую программу для Лос-Анджелеса.

Он был исключен на фоне громких скандалов вокруг руководящего органа этого вида спорта и споров о гендерном тесте.

Возглавляемая Россией Международная боксерская ассоциация (IBA) в 2019 году была отстранена от должности руководящего органа этого вида спорта. Это решение было принято из-за ряда управленческих, финансовых, судейских и этических проблем, а после неспособности провести реформы IBA был лишен этого статуса в июне 2023 года.

Как удалось узнать журналистам, уже в ближайшие дни состоится голосование по вопросу одобрения предложения исполнительного совета.

Если они проголосуют за, бокс станет частью игр в Лос-Анджелесе в 2028 году, и его олимпийский статус будет восстановлен.

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