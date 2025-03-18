Олімпійські Ігри 2028. МОК готує неочікуване рішення

Згідно з даними видання The Independent, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) має намір повернути бокс у програму Олімпійських Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.
Головні тези:
- Наразі бокс не включений до олімпійської програми через гучні скандали.
- Відновлення олімпійського статусу боксу буде вирішено після голосування виконавчої ради МОК.
Бокс хочуть повернути в програму Олімпіади
МОК зможе реалізувати своє рішення після створення нового світового керівного органу цього виду спорту.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні бокс офіційно не включено до олімпійської програми для Лос-Анджелеса.
Його було виключено на тлі гучних скандалів навколо керівного органу цього виду спорту і суперечок про гендерний тест.
Як вдалося дізнатися журналістам, уже найближчими днями відбудеться голосування з питання про схвалення пропозиції виконавчої ради.
Якщо вони проголосують за, бокс стане частиною ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, і його олімпійський статус буде відновлено.
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