Олімпійські Ігри 2028. МОК готує неочікуване рішення

Згідно з даними видання The Independent, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) має намір повернути бокс у програму Олімпійських Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.

Бокс хочуть повернути в програму Олімпіади

МОК зможе реалізувати своє рішення після створення нового світового керівного органу цього виду спорту.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні бокс офіційно не включено до олімпійської програми для Лос-Анджелеса.

Його було виключено на тлі гучних скандалів навколо керівного органу цього виду спорту і суперечок про гендерний тест.

Очолювана Росією Міжнародна боксерська асоціація (IBA) у 2019 році була відсторонена від посади керівного органу цього виду спорту. Це рішення ухвалили через низку управлінських, фінансових, суддівських та етичних проблем, а після нездатності провести реформи IBA було позбавлено цього статусу в червні 2023 року. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, уже найближчими днями відбудеться голосування з питання про схвалення пропозиції виконавчої ради.