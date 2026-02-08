Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США

7 лютого у Штатах відгриміла 78-ма церемонія нагородження премії Гільдії режисерів США. Її тріумфатором уже вдруге в історії став Мстислав Чернов —
всесвітньо відомий український режисер, відеограф, фотограф, фотожурналіст, військовий кореспондент та письменник.
Головні тези:
- Мстислав Чернов насамперед висловив вдячність Силам оборони України.
- Його новий фільм має шанс здобути “Оскар”.
Мстислав Чернов здобув важливу перемогу
78-ма церемонія нагородження премії Гільдії режисерів США відбувалася у Беверлі-Гіллз.
Ведучим став комік Кумейл Нанджіані — номінант на премії Оскар і "Еммі".
Українця Мстислава Чернов визнали найкращим у номінації "За видатні режисерські досягнення в документальному кіно".
Таким чином жюрі відзначило роботу майстра в документальній стрічці "2000 метрів до Авдіївки".
Що важливо розуміти, для ураїнського режисера це вже друга премія Гілдії режисерів США.
Так, два роки тому його відзначили за стрічку "20 днів у Маріуполі" у тій же номінації.
Нагадаємо, що фільм "2000 метрів до Андріївки" вийшов в український прокат ще 28 серпня 2025 року.
У центрі уваги — реальні події загарбницької війни Росії проти України. Ця картина номінована на Оскар 2026 року.
