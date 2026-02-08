Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США

7 лютого у Штатах відгриміла 78-ма церемонія нагородження премії Гільдії режисерів США. Її тріумфатором уже вдруге в історії став Мстислав Чернов —

Мстислав Чернов здобув важливу перемогу

78-ма церемонія нагородження премії Гільдії режисерів США відбувалася у Беверлі-Гіллз.

Ведучим став комік Кумейл Нанджіані — номінант на премії Оскар і "Еммі".

Українця Мстислава Чернов визнали найкращим у номінації "За видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Таким чином жюрі відзначило роботу майстра в документальній стрічці "2000 метрів до Авдіївки".

Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові, — прокоментував свою перемогу сам Мстислав Чернов. Поширити

Що важливо розуміти, для ураїнського режисера це вже друга премія Гілдії режисерів США.

Так, два роки тому його відзначили за стрічку "20 днів у Маріуполі" у тій же номінації.

Нагадаємо, що фільм "2000 метрів до Андріївки" вийшов в український прокат ще 28 серпня 2025 року.